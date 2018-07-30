10 лет без Солженицына

СЕГОДНЯ 18:26 2018-07-30T18:29:20+03:00

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Вообще-то подобные грустные юбилеи широко отмечать не принято, но масштаб личности Александра Солженицына не позволяет пройти мимо печальной даты. Писатель ушел из жизни 3 августа 2008 года, оставив после себя гигантское наследие - романы, повести, пьесы, стихи, очерки. Истинное величие творческого человека определяется временем, и то, что работы Александра Исаевича продолжают оставаться востребованными и актуальными, говорит о многом.

О значении этих работ будут говорить в документальном фильме «Александр Солженицын. Между двух бездн», который мы увидим на канале «Культура» 3 августа в 18.35. О лауреате Нобелевской премии по литературе 1970 года вспомнят его друзья и близкие, о влияние его творчества расскажут современные авторы. Немало интересного ждет поклонников Солженицына и в еще одной документальной ленте - «Может быть, моя цель непостижима...» (НТВ, 4 августа, 4.55).