В Североморске отпраздновали День ВМФ

СЕГОДНЯ 18:40 2018-07-30T18:44:17+03:00

Жители и гости города наблюдали за зрелищными боевыми учениями: морской десант высадился на берег при поддержке морской авиации

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29 июля в Североморске торжественно встретили День Военно-Морского Флота России. С борта самого большого в мире атомного подводного ракетоносца «Дмитрий Донской» адмирал Николай Евменов поздравил собравшихся с праздником командующий Северным флотом. В параде задействовали более 30 военных кораблей, лодок и различных судов главной базы Северного флота.

- Сегодня этот праздник вместе с вами отмечает вся Мурманская область. Тысячи наших земляков гордятся тем, что прошли срочную службу на флоте – службу суровую и почетную, - выразила благодарность военным морякам губернатор Марина Ковтун. - Мы знаем, что мир и спокойствие Заполярья и всей огромной России – во многом ваша заслуга. Мурманская область была, есть и будет надежной опорой флота, родным его домом, желанным берегом, о котором грезят моряки в океанских просторах.

Торжество получилось масштабным. По Приморской площади Североморска парадным маршем прошли подразделения Северного флота. Командующий Северным флотом на катере обошел парадный строй кораблей на рейде. Руководство региона, флота, представители правительства Мурманской области, областной Думы и ветераны возложили цветы к подножию монумента защитникам Заполярья.

День ВМФ в жизни страны имеет большое значение. Не случайно в режиме прямой связи с Санкт-Петербургом на Приморской площади Североморска прозвучало поздравление президента Владимира Путина.

По завершению военно-морского парада Северный флот продемонстрировал жителям и гостям города свои боевые возможности. Большая атомная подводная лодка «Псков» отработала экстренное погружение. Ракетные и противолодочные корабли выполнили учебно-боевые упражнения. А самым зрелищным эпизодом праздника стала высадка морского десанта Северного флота при поддержке морской авиации: пехотинцы десантировались на берег на технике с больших десантных кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский» способом «на плаву».