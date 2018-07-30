2018-07-30T18:44:17+03:00
Общество

В Североморске отпраздновали День ВМФ

Жители и гости города наблюдали за зрелищными боевыми учениями: морской десант высадился на берег при поддержке морской авиации
Кира АНДРЕЕВА
Поделиться:
Североморск. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун и Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов возлагают цветы к подножию монумента Героям-Североморцам, защитникам Заполярья. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области. Автор фото: Андрей ДРОЗДОВСевероморск. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун и Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов возлагают цветы к подножию монумента Героям-Североморцам, защитникам Заполярья. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области. Автор фото: Андрей ДРОЗДОВ
Изменить размер текста:

29 июля в Североморске торжественно встретили День Военно-Морского Флота России. С борта самого большого в мире атомного подводного ракетоносца «Дмитрий Донской» адмирал Николай Евменов поздравил собравшихся с праздником командующий Северным флотом. В параде задействовали более 30 военных кораблей, лодок и различных судов главной базы Северного флота.

- Сегодня этот праздник вместе с вами отмечает вся Мурманская область. Тысячи наших земляков гордятся тем, что прошли срочную службу на флоте – службу суровую и почетную, - выразила благодарность военным морякам губернатор Марина Ковтун. - Мы знаем, что мир и спокойствие Заполярья и всей огромной России – во многом ваша заслуга. Мурманская область была, есть и будет надежной опорой флота, родным его домом, желанным берегом, о котором грезят моряки в океанских просторах.

Торжество получилось масштабным. По Приморской площади Североморска парадным маршем прошли подразделения Северного флота. Командующий Северным флотом на катере обошел парадный строй кораблей на рейде. Руководство региона, флота, представители правительства Мурманской области, областной Думы и ветераны возложили цветы к подножию монумента защитникам Заполярья.

День ВМФ в жизни страны имеет большое значение. Не случайно в режиме прямой связи с Санкт-Петербургом на Приморской площади Североморска прозвучало поздравление президента Владимира Путина.

По завершению военно-морского парада Северный флот продемонстрировал жителям и гостям города свои боевые возможности. Большая атомная подводная лодка «Псков» отработала экстренное погружение. Ракетные и противолодочные корабли выполнили учебно-боевые упражнения. А самым зрелищным эпизодом праздника стала высадка морского десанта Северного флота при поддержке морской авиации: пехотинцы десантировались на берег на технике с больших десантных кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский» способом «на плаву».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
“У меня не было желания пиариться на ребенке. Это сильно, конечно, ослабило хватку”: Леся Рябцева - о рождении дочери
В эксклюзивном интервью Леся Рябцева рассказала “Комсомольской правде”, почему сбежала рожать на Бали, что у ее ребенка нет отчества и за что благодарна бывшему боссу Алексею Венедиктову [фото, видео]
Новости 24
Похороны Сергея Шеховцова пройдут в Краснодарском крае
Венедиктов покинул совет директоров "Эха Москвы"
В Госдуме рассказали, что помогло РФ выиграть в споре с Украиной в ВТО
Власти США в течение восьми лет негласно наблюдали за авиапассажирами
Социалисты раскритиковали вице-премьера Италии Маттео Сальвини за цитирование Муссолини
Барак Обама станцевал на концерте Бейонсе
Большой рыжий пес испугался эскалатора, поэтому хозяину пришлось взять его на руки
В Европарламенте отреагировали на слова депутата Латвии о развале России
Минобороны Украины признало массовые увольнения офицеров
Путин назначил нового заместителя министра обороны
В Калужской области стартовал Международный форум "Форсаж"
Почти три четверти британцев недовольны работой Мэй на посту премьер-министра
В Швеции из-за дождей вокзал превратился в аквапарк
Умер Сергей Шеховцов – актер из сериала «Дальнобойщики»
Лавров заявил, что Россия получает информацию о возможных военных планах США и других стран
Германия экстрадировала в РФ обвиняемого в поставках кокаина из Аргентины Андрея Ковальчука
Путин наградил сотрудников СК, расследовавших дела Захарченко, Белых и Скрипалей
Греческий суд удовлетворил запрос об экстрадиции Александра Винника в Россию
Четыре иностранных туриста погибли при наезде автомобиля в Таджикистане
В Китае появился первый в мире отель, где работают роботы
Польский депутат призвал оценить ущерб, понесенный от СССР, и потребовать у России репарации
Путин подписал закон об обязанности автоугонщиков возмещать ущерб
Опубликован итоговый доклад об исчезновении малайзийского Boeing
Новый глава МИД Великобритании назвал жену-китаянку японкой
В Москве две женщины пытались обманом обналичить более 870 млн рублей
Производство газа увеличилось на 8 процентных пунктов
Путин подписал закон об обязательной дополнительной маркировке сигарет
Лавров назвал аномалией нынешнее состояние отношений России и Украины