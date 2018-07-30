Причиной смерти Сергея Шеховцова стала остановка сердца

СЕГОДНЯ 18:59 2018-07-30T19:04:21+03:00

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Сергею Шеховцову было 56 лет. О безвременной утрате сообщил на своей страничке в Facebook театр «Современник»: «У нас большая потеря, настоящая беда. Только что стало известно о смерти нашего товарища, актера. Сережа начинал в «Современнике-2» практически мальчишкой, после окончания Школы-студии МХАТ. Потом долгие годы, так или иначе, сотрудничал с «Современником». Каждая его роль в наших спектаклях была очень заметна и невероятно важна. Достаточно вспомнить две последние роли в спектаклях «ГенАцид. Деревенский анекдот» и «Не становись чужим».

Сережа ушел легко, гуляя со своей любимой собакой. Остановилось сердце. Невыносимо сознавать, что его больше нет – прекрасного, молодого, теплого. Трудно представить, каково сейчас Маше, Алексею и Егору - его жене и сыновьям».

Жена Сергея Шеховцова Мария заведует в «Современнике» реквизиторским цехом. Театр – дом для Сергея Шеховцова имел прямой смысл, хотя он был не из театральной семьи.

Отец - чабан, мама - свинарка. Жила семья в станице Спокойная Краснодарского края. Но Сергея тянуло на сцену. После школы он поступил Ярославское театральное училище, с третьего курса ушел в армию. А после армии – Москва и Школа-студия МХАТ, курс, который состоял из детей известных актеров и режиссеров: Михаил Ефремов, Мария Евстигнеева, Никита Высоцкий, Слава Невинный, Евгений Митта, Александра Табакова. Тем не менее Шеховцов сумел подружиться с потомками артистической богемы. Михаил Ефремов - его лучший друг еще со студенческой скамьи. Неудивительно, что когда Галина Волчек предложила сделать «Соврменник-2», звездой которого был Ефремов-младший, в эту студию попал и Сергей Шеховцов. С Ефремовым он играл в спектаклях «Современника» до последних дней.

Сергей Шеховцов в сериале Марш ТурецкогоФото: кадр из фильма

Несколько лет назад Сергей Шеховцов купил трехэтажный таунхаус в подмосковном Томилине. Как нам рассказали друзья актера, именно там и случилась трагедия, когда Сергей вышел погулять с собакой.

Сергей Шеховцов стал известен широкому зрителю благодаря телевидению. Он снялся в таких популярных сериалах, как «Ландыш Серебристый», «Марш Турецкого», «Час Волкова», «Исаев»…