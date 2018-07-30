Президент дал возможность россиянам снимать с учета мигрантов

СЕГОДНЯ 19:25 2018-07-30T19:24:44+03:00

С новым миграционным законом вся ответственность за несоблюдение "цели въезда в Россию" теперь лежит полностью на мигранте, как и его регистрация Фото: Евгения ГУСЕВА

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Владимир Путин подписал закон, который разрешит проблему, из-за которой страдали не только граждане России, которые сдавали мигрантам угол в доме, сами мигранты, но порой и совершенно случайные люди. Три месяца назад спецкор "Комсомолки" Дмитрий Стешин поднял проблему нашего коллеги Александра Егорцева. В его квартире на улице Летчика Бабушкина оказались зарегистрированы... сотни мигрантов. И никто с этим ничего поделать не мог.

"Егорцев получал корреспонденцию для этих людей - повестки в суд, уведомления от госорганов. У Александра хранилось около 50 писем из Пенсионного Фонда России. То есть, иностранцы приобретали вид на жительство и гражданство России с помощью фальшивой регистрации. Нет ли в этом состава преступления?", - обратилась недавно "Комсомолка" с вопросом в МВД России.

В установленные сроки из МВД пришел ответ. Он подчеркивал то, насколько сильно был затянут этот гордиев узел: "Со слов гражданина А. Егорцева, на его почтовый адрес систематически приходят письма от различных организаций о неоплаченных кредитах и штрафах. Данные письма адресованы иностранным гражданам, якобы зарегистрированным по его адресу. Сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве проведена проверка. Установлено, что по данному адресу иностранные граждане не проживают. Иностранные граждане по указанному адресу на миграционном учете не состоят и ранее не состояли. В 2010 и 2017 годах А.Егорцев обращался в ОМВД России по Бабушкинскому району г. Москвы с заявлениями о фиктивной постановке на миграционный учет иностранных граждан по его адресу. По заявлениям были проведены проверки, в результате которых вынесены постановления ООДУУП ОМВД России по Бабушкинскому району г. Москвы от 03.09.2010 г. № 11625 и от 31.03.2017 г. № 5279 об отказе в возбуждении уголовного дела".

В ведомстве напомнили, что 8 июля 2018 года вступили в силу изменения в Федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в России" в части уточнения понятия "место пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в России" и "сторона, принимающая иностранного гражданина или лицо без гражданства в России", а также указания случаев, при которых иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания в жилом или ином помещении, либо по адресу организации по которому иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания".

С новым миграционным законом вся ответственность за несоблюдение "цели въезда в Россию" теперь лежит полностью на мигранте, как и его регистрация. А новая поправка президента России дает все основания для того, чтобы россиянин смог снять иностранного гражданина после его отъезда с миграционного учета в ближайшем МФЦ, где будет достаточно оставить простое уведомление. Раньше, сдавая жилплощадь мигрантам, арендодатели неохотно регистрировали их, так как потом их было трудно снять с учета. Потому мигранты без регистрации растворялись в жилом секторе без следов, покупали поддельные регистрации в фиктивных "резиновых квартирах", по которым нелегально устраивались на работу. И когда приходило время получать гражданство, выяснялось, что многие годы они жили и работали в России незаконно.

- Деятельность МВД России по противодействию незаконной миграции направлена, в первую очередь, на предупреждение, выявление и пресечение правонарушений и преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, - сообщили "Комсомолке" в пресс-центре МВД России. - Всего за 2017 год привлечено к уголовной ответственности по статье 322.3 Уголовного кодекса России за фиктивную постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания в жилом помещении почти 32 тысячи человек.

За этот же период привлечено к административной ответственности за представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета около 10 тысяч человек, снято с учета по месту пребывания на основании решения органа миграционного учета при установлении факта фиктивной постановки на учет по месту пребывания более 20 тысяч иностранных граждан.

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