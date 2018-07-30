2018-07-30T19:49:52+03:00
Звезды

«Это недоразумение!»: Киркорова удивил арест директора сочинского концертного зала «Фестивальный»

Евгения Паснюка, который руководит площадкой более 35 лет, подозревают в растратах
Алина ЧЕРНОВА
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Филипп Киркоров, выступивший в «Фестивальном» 25 июля, со сцены назвал арест Паснюка недоразумениемФилипп Киркоров, выступивший в «Фестивальном» 25 июля, со сцены назвал арест Паснюка недоразумениемФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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69-летнего директора знаменитого сочинского зала «Фестивальный» Евгения Паснюка следственные органы взяли под домашний арест 18 июля.

Паснюк, который занимает эту должность с 1983 года, стал фигурантом уголовного дела о растрате около 1,3 млн рублей (якобы эта сумма была присвоена в период с 2010-го по 2016-й годы). Арест Паснюка сильно удивил звезд эстрады. Мол, эта площадка, по словам директора Филиппа Киркорова Геннадия Рыбака, одна из самых успешных, конфликтов с Паснюком у артистов никогда не было. Дескать, директор «Фестивального» не обманывал гастролирующих у него на площадке, репутация у него сложилось хорошая.

Филипп Киркоров, выступивший в «Фестивальном» 25 июля, со сцены назвал арест Паснюка недоразумением. Мол, скорее всего, произошла какая-то нелепая ошибка.

По словам директора Киркорова Геннадия Рыбака, в защиту Паснюка сейчас выступают Кристина Орбакайте, Григорий Лепс, Максим Галкин и другие знаменитости, которые знают директора зала «Фестивальный» уже не первый год.

Публично выступил в защиту Паснюка и коллектив «Фестивального», предоставив данные недавней аудиторской проверки зала, в которой комиссия не нашла нарушений.

Следствие пока не комментирует арест 69-летнего директора сочинского концертного зала. Но как стало известно «КП», задержанный отправил в следственные органы письмо, в котором детально зафиксированы его доходы. Эти документы, в которых Паснюк рассказывает о своей зарплате и премиях, можно прочитать здесь

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