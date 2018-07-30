Авиарейсы через Москву могут подорожать на 10%

СЕГОДНЯ 20:25 2018-07-30T20:27:13+03:00

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По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, сейчас более 70% пассажиров из России в Россию летают через Москву. И это удовольствие может подорожать на 10%.

Причина — предложение Минфина поднять НДС на тарифы для таких рейсов. Сейчас НДС на все внутренние перевозки льготный — 10%. Тех, кто летит через столицу, хотят этой льготы лишить. А поскольку с 2019 года НДС у нас предполагается повысить с 18% до 20% (законопроект уже одобрила Госдума), то ставка налога увеличится сразу на 10%. Что не может, естественно, сказаться на стоимости билетов.

Зачем это нужно? Идея вроде бы благородная — поддержать перевозки между регионами. То есть чтобы, скажем, из Новосибирска в Иркутск летали не через столицу, а напрямую. Есть даже предложение НДС на региональные рейсы совсем обнулить. Такие льготы сейчас действуют для перелетов в Крым и Калининград, а с июня — и на Дальний Восток. Чтобы предоставить льготы кому-то еще, надо где-то взять деньги. А увеличение налога для рейсов через Москву может дать в казну, по оценкам, лишних 35 млрд руб.

Авиаперевозчики в связи с этим бьют тревогу. Перестроить маршрутную сетку не так-то просто. Придется перекладывать затраты на пассажиров.

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