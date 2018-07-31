Новые «Воронины»: Куда плывем мы с дурачком?

СЕГОДНЯ 01:11 2018-07-30T20:49:30+03:00

В новых сериях Костя Воронин (Георгий Дронов, в кадре с Екатериной Волковой) сохранит свое фирменное «вдумчивое» выражение лица. Фото: канал СТС

В очередном сезоне популярного ситкома неуклюжий Костя Воронин и его родные отправятся в круиз по Волге

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Уже десять лет на телеэкранах спортивный журналист Костя Воронин (Георгий Дронов) постоянно попадает в какие-то нелепые истории. Жена Кости Вера (Екатерина Волкова) мужественно это терпит, мама Кости Галина Ивановна (Анна Фроловцева) регулярно вмешивается в дела молодой семьи, а ее супруг Николай Петрович (Борис Клюев) просто ворчит, то и дело приговаривая: «Египетская сила!»

Мало кто помнит, что десять лет назад этот сериал начинался как адаптация американского ситкома «Все любят Реймонда». Наши сценаристы брали сюжеты оригинала и подгоняли их под российскую действительность. Но в районе одиннадцатого сезона заокеанские серии закончились, и с того момента в летописи «Ворониных» начались полностью отечественные истории - в данный момент идут съемки двадцать третьего (!) сезона.Правда, это не значит, что персонажи за эти десять лет кардинально изменились.

- Я прошу, прошу у наших авторов, чтобы они придумали для моей Веры какую-нибудь историю, - рассказывает актриса Екатерина Волкова. - Пусть Вера будет такая же дурная, как и Костя, пусть вляпается во что-нибудь! На что сценаристы отвечают: «Это невозможно. Вера - самый адекватный человек в семье». Поэтому все, что меняется в моей Вере, - длина и цвет волос.

А вот Георгию Дронову, наоборот, хочется больше адекватности для своего Кости.

- На месте Веры я бы давно бросил этого Костю и со всем кагалом детей ушел бы подальше, - смеется Дронов. - Как можно жить с человеком, который все время врет и выкручивается, лишь бы ничего не делать?

После минутки откровений раздается команда: «Камера! Мотор!», и Дронов вновь «включает» Костю и с воплем врывается в кадр:

- Пап, мам, еле вас нашел!

Родители, чинно прогуливавшиеся за секунду до этого по набережной Волги, подскакивают от неожиданности:

- Ты почему не с Верой?!

- У меня живот заболел, что мне делать?

- Иди к Вере, она даст тебе таблетку!

Да уж, Костя не меняется - все такой же «самостоятельный». Что, спросите вы, семейство делает на Волге? Оказывается, Воронины решили отправиться в круиз на теплоходе.

- Они вообще не хотели ехать вместе, но обстоятельства сложились таким образом, что на одном корабле оказываются Вера с Костей и Николай Петрович с Галиной Ивановной, - приоткрывает интригу продюсер Sony Pictures Television Russia Маргарита Искандарова.

Съемки проходят в Ярославле. Ради новых серий с самого утра перекрыли кусочек набережной. Руководит процессом бессменный режиссер сериала Александр Жигалкин, строгий на площадке и веселый за ее пределами.

- У меня профессия - не бей лежачего! - с улыбкой объясняет Жигалкин журналистам. - Говорю только: «Начали» и «Стоп». Главное - не мешать артистам. И за это получаю деньги!

Свежие серии зрители увидят на СТС в новом телесезоне. Точная дата премьеры пока неизвестна.