Бархатный сезон 2018: Сколько можно сэкономить, если лететь на море в сентябре
Отдых на море осенью – удовольствие не такое дорогое, как летом, в разгар сезона отпусков. Это аксиома вроде бы. Но всегда ли она справедлива? И сколько реально можно сэкономить, если отложить отпуск на сентябрь?
Вот такие расклады по бархатному сезону-2018 приводят эксперты туристического рынка:
- на 5 - 10% в среднем дешевеют авиабилеты на зарубежные пляжные курорты в бархатный сезон, по сравнению с августом
- 15 - 20% можно сэкономить на перелете на российские побережья (то и другое - данные интернет-сервиса для путешественников Biletix).
- 10 - 20%, реально выгадать при покупке пакетных туров, уверяют в туркомпании «Библио Глобус».
- до 30 - 40% доходят скидки на проживание в отелях, по статистике туроператора Tez Tour.
ОДИН ОТПУСК, А ЛУЧШЕ ДВА!
- Конечно, август - топовое время на пляжных курортах. Но в последние годы высокий сезон продолжается до 10 сентября, туристы не спешат возвращаться домой с началом осени, - делится наблюдениями PR-директор “Тез Тур” Лариса Аханова. И их можно понять! Море ещё теплое, солнце светит, чего ж в дожди торопиться?
- Сейчас отпусники ставят цену во главу угла. Второй год подряд мы видим, что туристы распределяют свой бюджет на отпуск следующим образом: летят в начале сезона, обычно в мае, и в конце, как раз в бархатный сезон, - продолжает Лариса Аханова. - Так получается дешевле, и люди полностью удовлетворяют свои потребности. В начале сезона, когда море может быть прохладным - отлично ездить на экскурсии, заниматься здоровьем, посещать спа-центры. В сентябре - прогретое море, но уже без жары и толп людей.
Да, но чтобы так распределить отпускной бюджет, нужно как минимум иметь возможность летать на море дважды в год! А она, понятное дело, есть не у всех.
Кстати, у продавцов авиабилетов данные отличаются (хотя они и касаются самостоятельных путешественников, а не любителей пакетного отдыха).
- В этом году чуть больше россиян на 5% предпочли поехать в отпуск в августе, а не в бархатный сезон, - рассказал «КП» Григорий Луговой, глава пресс-службы Biletix. Разницав общем-то небольшая, всего в 5 процентов. В прошлом году соотношение забронированных авиабилетов на август и сентябрь было 69% и 31%, сейчас – 74% и 26%.
А ГДЕ-ТО СЕЗОН ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
Цены на курортах с началом осени падают синхронно с температурой воды и воздуха. На Черном море и тем более на Балтике холодает раньше, чем на Средиземке. Дольше всего купально-загорательная теплынь держится в восточном Средиземноморье - Турции, Кипре, Израиле, там бархатный сезон наступает лишь в октябре (подробная таблица, на какие курорты ехать в разные месяцы осени, - на сайте kp.ru).
Но пока на одних побережьях «час пик» заканчивается, на других - только начинается:
- В сентябре также хорошо ездить в страны, где высокий сезон еще не начался, например ОАЭ, - советует Лариса Аханова. - В этом году в топе популярных направлений в сентябре впервые за долгое время оказался Египет - с прямым перелетом до Каира и дальнейшим трансфером на курорты Хургады и Шарм- эль Шейха (напомню, прямых чартеров на Красное море пока нет, возобновлено лишь регулярное воздушное сообщение между Москвой и Каиром. - Ю. С.). Кроме того, спрос поддталкивает туроператров к поискам новых маршрутов именно на сентябрь. Так, мы впервые предложим поездки в Калабрию - регион на самом юге Италии. Стоимость тура (перелет, трансфер, страхование, проживание в отеле 3* на базе завтраков) начинается от 300 евро на человека.
- Если уж зашла речь об осенннем отпуске, то на месте туристов я бы сравнивала августовские маршруты и стоимость туров не сентябрем, а с октябрем, - предлагает свой вариант Светлана Баранова, специалист по связям с общественностью туропепатора «Библио Глобус». - В сентябре, по сути, популярны те же курорты, что и летом, только цены чуть ниже. А в октябре начинают летать чартеры на «зимние» пляжи: в Таиланд, Гоа и так далее. Летом туры в эти страны тоже есть, но на базе более дорогих регулярных рейсов.
МЕСТА ПОД СОЛНЦЕМ
Курорты, где заметнее всего падают цены с началом осени:
Балтийские страны
Грузия
Италия (в том числе Сардиния и Сицилия)
Греция (особенно Корфу, Пелопоннесс, Крит, Халкидики)
Турция
Испания (прежде всего Каталония и Майорка)
Кипр
По данным Tez Tour.
СРАВНИМ!
Как меняются цены на авиабилеты в бархатный сезон
...и на туры
По данным Biletix.
7 САМЫХ ДЕШЕВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ КУРОРТОВ В СЕНТЯБРЕ
Болгария, Золотые Пески - 22 700 рублей
Греция, Крит - 30 800 рублей
Турция, Аланья - 34 000 рублей
Черногория, Будва - 44 000 рублей
Тунис, Сусс - 45 500 рублей
Испания, Коста-Брава - 49 200 рублей
Кипр, Ларнака - 52 100 рублей.
Указана минимальная стоимость тура на двоих, на неделю, с проживанием в отеле 3 звезды без питания и вылетом из Москвы.
По данным туристического сервиса OneTwoTrip.