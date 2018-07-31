2018-07-31T14:08:12+03:00
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Около 60% россиян работают без желания, а в ростовской клинике енот Еша работает штатным психологом

Ежедневное утреннее информационно-развлекательное к жизни побудительное шоу с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА
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Около 60% россиян работают без желания, а в ростовской клинике енот Еша работает штатным психологом. И не жалуется на работуОколо 60% россиян работают без желания, а в ростовской клинике енот Еша работает штатным психологом. И не жалуется на работу
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Главные темы:

- Ростуризм ожидает сокращения чартеров за рубеж на 10–20%

- Авиарейсы через Москву могут подорожать на 10%

- Путешествие начинается с чемодана...Как выбрать? Как правильно уложить вещи

- 70-летняя пенсионерка украла мобильный у студента, чтобы узнать, чем гаджеты привлекают молодежь

- "Горите в аду" - конфликт между текстовыми сообщениями в WhatsAp и голосовыми сообщениями

- У нас не просто праздник каждый день, у нас, оказывается, есть День охранника, День снабженца, День инкассатора (послезавтра), День образования пенсионного фонда РФ...

- Попались на крючок. Самые рыбные места России

- Труд напрасный, труд случайный: около 60% россиян работают без желания

- В ростовской ветеринарной клинике 2-годовалый енот Еша работает штатным психологом. И не жалуется на работу

- В России выросло число страдающих ожирением подростков

- Когда вкусное не вредно: пять мифов о здоровом питании

- В коридорах власти

- Обзор прессы с Валентином Алфимовым

- Школьники из России взяли четыре медали на международной олимпиаде по химии

- Российского туриста, застрявшего на неделю без еды в горах Пакистана, спасли

- Новости спорта.

- Дмитрий Песков не поверил в сборную России и проспорил много денег

Около 60% россиян работают без желания, а в ростовской клинике енот Еша работает штатным психологом

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