«А как поступили бы вы, когда вся жизнь сплошной кошмар?» Три сестры убили отца-тирана
Это произошло в квартире одной из многоэтажек в Москве. В ней проживали четыре человека - 57-летний Михаил Хачатурян и три его красавицы-дочери (17-ти, 18-ти и 19-ти лет).
Жена Хачатуряна ушла из дома и видеться с детьми он ей не разрешал. По сведениям «Комсомолки», у Михаила есть ещё и сын, но тот съехал в съемную квартиру. И, как выясняется, неслучайно. Хачатурян был очень суровым отцом. Ни одна из дочерей не могла без его ведома даже выйти на улицу. В случае малейшей провинности папаша пускал в ход кулаки. Знакомые девушек часто замечали на их руках синяки.
И вот в один из дней терпение у девушек лопнуло. Очередная ссора - и одна из дочерей схватила нож и ударила им отца. Затем ещё раз. И ещё. Мужчина истекал кровью и, по некоторым данным, успел даже ранить дочь. Но в результате девушки все вместе довели начатое дело до конца. Михаил Хачатурян с многочисленными колото-резаными ранениями обмяк и больше в себя не пришёл.
Убили своего отца. И сейчас говорят: выбора не было. Или мы его, или он - нас.
Всё ли так черно-бело в этой жуткой истории?
Так ли несчатны были девушки?
Можно ли это назвать самообороной?
Дадут ли 17-ти, 18-ти и 19-ти летним дочерям Хачатуряна пожизненный срок?
И кто он вообще - Михаил Хачатурян?
Обсудим сегодня.
Это Особый случай.
В студии Антон Арасланов и Екатерина Белых.
Три сестры убили отца-тирана..Особый случай. Шлюхами были - шлюхами и сдохнете : отец-извращенец угрожал дочерям расправой, в том числе изнасилованием. В студии Антон Арасланов, Павел Клоков и Екатерина Белых.
«А как поступили бы вы, когда вся жизнь сплошной кошмар?» Три сестры убили отца-тирана