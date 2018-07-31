2018-07-31T19:19:19+03:00
Особый случай

«А как поступили бы вы, когда вся жизнь сплошной кошмар?» Три сестры убили отца-тирана

«Шлюхами были - шлюхами и сдохнете»: отец-извращенец угрожал дочерям расправой, в том числе изнасилованием
Антон АРАСЛАНОВПавел КЛОКОВЕкатерина БЕЛЫХ (РЕЙФЕРТ)
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По версии следствия, девушки действовали сообща: 17-летняя Мария (на фото в центре) наносила удары ножом. Старшая Кристина (слева) распылила в лицо жертвы газовый баллончик, а 18-летняя Ангелина наносила удары молотком по голове.По версии следствия, девушки действовали сообща: 17-летняя Мария (на фото в центре) наносила удары ножом. Старшая Кристина (слева) распылила в лицо жертвы газовый баллончик, а 18-летняя Ангелина наносила удары молотком по голове.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Это произошло в квартире одной из многоэтажек в Москве. В ней проживали четыре человека - 57-летний Михаил Хачатурян и три его красавицы-дочери (17-ти, 18-ти и 19-ти лет).

Жена Хачатуряна ушла из дома и видеться с детьми он ей не разрешал. По сведениям «Комсомолки», у Михаила есть ещё и сын, но тот съехал в съемную квартиру. И, как выясняется, неслучайно. Хачатурян был очень суровым отцом. Ни одна из дочерей не могла без его ведома даже выйти на улицу. В случае малейшей провинности папаша пускал в ход кулаки. Знакомые девушек часто замечали на их руках синяки.

И вот в один из дней терпение у девушек лопнуло. Очередная ссора - и одна из дочерей схватила нож и ударила им отца. Затем ещё раз. И ещё. Мужчина истекал кровью и, по некоторым данным, успел даже ранить дочь. Но в результате девушки все вместе довели начатое дело до конца. Михаил Хачатурян с многочисленными колото-резаными ранениями обмяк и больше в себя не пришёл.

Убили своего отца. И сейчас говорят: выбора не было. Или мы его, или он - нас.

Всё ли так черно-бело в этой жуткой истории?

Так ли несчатны были девушки?

Можно ли это назвать самообороной?

Дадут ли 17-ти, 18-ти и 19-ти летним дочерям Хачатуряна пожизненный срок?

И кто он вообще - Михаил Хачатурян?

Обсудим сегодня.

Это Особый случай.

В студии Антон Арасланов и Екатерина Белых.

Три сестры убили отца-тирана..Особый случай. Шлюхами были - шлюхами и сдохнете : отец-извращенец угрожал дочерям расправой, в том числе изнасилованием. В студии Антон Арасланов, Павел Клоков и Екатерина Белых.

«А как поступили бы вы, когда вся жизнь сплошной кошмар?» Три сестры убили отца-тирана

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