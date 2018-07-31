Сталин курил в форточку украдкой от охраны: как партия заботилась о здоровье советских вождей

СЕГОДНЯ 01:03 2018-07-31T01:14:07+03:00

Несмотря на заботу о собственном здоровье, отказаться от табака Сталин не мог почти до конца жизни. Фото: РИА Новости

Большевистских лидеров в приказном порядке принуждали заботиться о своем здоровье, заставляли соблюдать режим и ограничивали их рабочий день [фото]

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Об этих малоизвестных фактах в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) рассказал один из авторов книги «Лечсанупр Кремля» - советник директора ФСО России, доктор исторических наук, профессор Сергей ДЕВЯТОВ.

Приехал в Кремль - пропарь одежду

- Сергей Викторович, я первым делом посмотрел в книге картинки - у вас там такие интересные фотографии! Вот смотрю - Сталин, Ленин и…

- За Ленина вы приняли Каменева.

- А как похож! В общем, редкие снимки!

- Редкие. А еще в книге собраны уникальные документы, которые мы получили из Российского государственного архива социально-политической истории. И, конечно, ценнейшие материалы удалось изучить в архиве управления делами Президента России...

- Да, а что такое Лечсанупр?

- Большевики, когда пришли к власти, стали, по сути, заново создавать всю медицину в стране, учредили Наркомат здравоохранения. А для Кремля было специально сформировано Лечебно-санитарное управление - Лечсанупр.

Немного режет ухо слово «санитарное», но по тем временам тема предельно актуальная. Гражданская война и наступившая затем разруха стали благоприятной почвой для эпидемий. Так что прежде всего нужно было обеспечивать элементарный санитарный режим. Вы только вдумайтесь: в Кремле наряду с амбулаторией, потом поликлиникой, затем небольшой больницей были созданы пропарочные пункты, куда в обязательном порядке отправляли всех, кто приезжал в Кремль на прием в тот же Совнарком - чтобы посетители могли помыться в бане и пропарить одежду от паразитов.

- От вшей, что ли? Ужас!

- Вот для нас - ужас, а тогда обычное дело. Все эти санитарные заведения находились в Гренадерском корпусе, на этом месте сейчас Государственный Кремлевский дворец. Санитарные нормы соблюдались достаточно жестко. И тем не менее Кремль тоже накрывала та же волна эпидемий.

- А если говорить о самых редких архивных материалах, которые собраны в вашей книге...

- Вообще мы впервые приводим уникальные документы по лечению первых лиц.

Соратники Ленина - Иосиф Сталин, Алексей Рыков, Лев Каменев и Григорий Зиновьев - в апреле 1924-го, через 3 месяца после смерти Владимира Ильича. Москва, Кремль, улица Коммунистическая (ныне Дворцовая), где располагалась первая Кремлевская больница. Архив

- Анализы чьи-то...

- Именно так. И еще даем наиболее полные сведения о работе Лечсанупра.

Если посмотреть количество принятых пациентов за один месяц - там огромные цифры! Апрель 1920-го: общее количество больных - 1247. Это только в Кремле. А дальше раскладка: в связи с чем, c какими конкретно жалобами на здоровье обращались. И еще вот любопытно: 19 обращений к врачам связаны с болезнью детей в возрасте от 5 до 10 лет. Кремль же был тогда практически жилым кварталом, в домах жили семьями...

- А с чем конкретно обращались-то?

- Как правило, это были заболевания инфекционные. Лютовал грипп, как тогда называли, испанка.

- А нет больничных листов на Ленина?

- Владимир Ильич не получал больничных листов.

Но есть очень любопытные документы. Вот, к примеру, кремлевская аптека делает запрос в Центрощетину (учреждение, которое производило изделия из щетины): «Просим отпустить для нужд кремлевской аптеки 25 дюжин гребней частых, 25 дюжин гребней разных размеров, 50 дюжин зубных щеток детских, 25 дюжин - взрослых, кисточки для бритья - 5 дюжин, 5 штук половых щеток»...

«В денежных средствах не стесняйтесь»

- А вообще много уходило денег на кремлевское зравоохранение?

- Есть и другие очень любопытные документы, в частности, записка в ЦК Компартии секретаря ЦК Молотова, а отправлено это в 1922-м шифротелеграммой в Берлин нашему послу Николаю Крестинскому: «ЦК поручает вам добиться немедленного приезда в Москву для осмотра группы ответственных товарищей двух врачей - Клемперера и Ферстера». Это профессора медицины. Дальше идет приписка: «Не стесняйтесь денежными условиями. Сталин, Молотов». И вскоре пришел ответ, что Клемперер согласился приехать в Москву. Его условия - 20 тысяч марок в сутки. Плюс оплата проезда от Риги до Москвы и обратно, полное содержание в России. И так далее...

Вячеслав Молотов играет в теннис во время отдыха на Черном море. Конец 1920-х. Фото: Архив ФСО РФ

- Много ходило всяких слухов, что у Сталина были какие-то отклонения, связанные со здоровьем.

- Сталинская история болезни на сегодняшний день опубликована. Там вроде все нормально у него.

- А в психическом плане? Некоторые говорили, что у вождя шизофрения была, что не мог нормальный человек столько народу погубить. Это, кстати, и историки утверждают...

- Нет. Насколько я помню, такое утверждают не историки, а публицисты… В любом случае никаких психиатрических отклонений у Сталина не зафиксировано. Были проблемы нервного свойства у его второй жены Надежды Аллилуевой.

- Она обращалась к врачам?

- Более того, в конце 1920-х годов Аллилуева выезжала для медицинского обследования в Европу, в частности в Германию. И действительно там пытались как-то помочь, но закончилось все трагически - тем, что она в 1932-м покончила жизнь самоубийством. Застрелилась. В Кремле, кстати.

- Орджоникидзе тоже в Кремле застрелился?

- Нет. В министерстве.

- Лечился?

- Насколько я знаю, каких-то серьезных диагнозов у него не было. Вот у Куйбышева действительно были проблемы с сердцем. Это и стало причиной его смерти.

- А что известно по поводу кончины Фрунзе, Горького?

- Фрунзе умер во время операции. Это произошло в одной из городских клиник. Горький пользовался кремлевской медициной, но говорить о том, что его неправильно лечили, - это такой отголосок сталинского «дела врачей» начала 1950-х годов. Но сразу после смерти Сталина дело закрыли. Более того, самые серьезные меры были предприняты к тем, кто это дело фальсифицировал.

О принуждении… к отдыху

- А вот как отдыхали в первые годы советской власти большевистские руководители?

- Ленин ставил задачу максимально быстро организовать курортное дело в России, чтобы не нужно было ездить за рубеж. Первые санатории тогда появились под Москвой, на Черноморском побережье Кавказа. Например, Троцкий с супругой несколько раз выезжали в Аджарию. Как правило, все эти учреждения открывали на базе дворцов бывших императоров, князей, аристократов... Особенно много этих объектов было в Крыму.

Есть в нашей книге и достаточно много документов, где большевистских лидеров активно принуждают «к заботе о своем здоровьем».

- Прямо так, да?

- Вот у меня документ на бланке ЦК РКП(б), гриф «строго секретно»: «Слушали - вопрос о лечении товарища Дзержинского. Постановили: подтвердить необходимость выполнения товарищем Дзержинским установленного консультационной комиссией порядка ограничений времени работы. Смотри приложение». А в приложении говорится, что Феликсу Эдмундовичу нельзя работать после шести часов вечера. (Только для исключительно важных дел.) Запретить выступление на собраниях, два дня в неделю (суббота и воскресенье) должны быть посвящены полноценному отдыху - «по возможности вне Москвы».

- Экий, оказывается, товарищ Дзержинский был трудяга! А диагноз его есть?

- Конечно. Там проблема туберкулезная с легкими и сердечная недостаточность.

Выписка из протокола заседания Политбюро ЦК РКП(б) о лечении товарища Дзержинского. Подпись товарища Сталина подлинная. Фото: Архив ФСО РФ

Приложение к выписке о лечении Дзержинского. Фото: Архив ФСО РФ

- А кто подписал протокол? Сталин?

- Да. Подпись Иосифа Сталина и большая красная мастичная печать ЦК РКП(б).

- А Дзержинский слушался Сталина?

- Не очень. Именно поэтому Дзержинский в какой-то момент и слег. Приступ его настиг во время заседания. И Дзержинский скончался.

- Приступ чего?

- Тяжелый сердечный. Кстати, тогда была такая практика, что Сталину докладывали о состоянии здоровья всех высших руководителей Советской России.

- Можете доклад нам дать про это - секретный?

- Не сможем.

- Тогда на словах расскажите.

- Живо интересовало товарища Сталина здоровье, в частности, Троцкого. И обоснованность его отъезда на два месяца - это было в 1924-м - на отдых в Батуми.

Отчеты о состоянии здоровья высших руководителей, диагнозы болезней составлялись в двух экземплярах: один для ЦК, второй - лично Сталину.

- А вот сам Сталин в последние годы жизни, как пишут, не слушался врачей. Не доверял им. Мол, подавальщица ему покупала лекарства...

- Нет, подобные ситуации в документах не отражались. Были прямые поручения Сталина. Только не подавальщице, а одному из офицеров охраны было поручено съездить в аптеку и купить конкретное лекарство.

Феликс Дзержинский и Иосиф Сталин на даче под Москвой. Лето 1924-го. Фото: Архив ФСО РФ

- Которое он сам себе прописал, да?

- Во всяком случае каким-то соображениям врачей Сталин следовал. В конце жизни доктора настаивали, чтобы он бросил курить. Он и бросил. Иногда, когда не было сотрудников охраны рядом, курил в форточку у себя в малой столовой.

- Он боялся охраны?

- Нет, не боялся, но показывать людям, что он как бы не может сдержаться, ему не хотелось. Охрана периодически обнаруживала между двумя переплетами окон табачный пепел. Но курил он уже не трубку, а «Герцеговину Флор». Папиросы.

- Он скрытно курил.

- Покуривал.

- А где брал курево? Кто ему носил? Тоже украдкой?

- Нет, папиросы постоянно находились в доме вождя. Более того, в то время не было негативного отношения к курению, как сейчас. У Сталина были даже специальные фарфоровые подставки для папирос. Они стояли на столах во всех комнатах.

Вячеслав Менжинский с Феликсом Дзержинским во время его лечения в Крыму. 1926 год. Фото: Архив ФСО РФ

* * *

- Когда Иосиф Виссарионович бросил курить?

- Скорее всего, в 1949 году.

- Если он за 5 лет до смерти бросил курить, почему я в 2010-м ощущал на его даче запах «Герцеговины Флор»?

- Думаю, подсознание сыграло с вами такую шутку. Запах табачного дыма столько удержаться не может...

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А был ли секс в Кремле?

- Нескромный вопрос, Сергей Викторович, может, вы скажете... В журналах того времени - это 20-е годы - я видел рекламу противозачаточных средств. Шариков каких-то. Так вот, а изделия № 2 (так в советское время называли презервативы. - А. Г.) в кремлевских аптеках продавали? Они же обычные люди были, хоть и вожди пролетариата.

- Могу сказать только о том, что было в документах. Упоминаний по этому поводу нет. Скорее всего, это все производили и продавали за пределами Кремля. В обязательном списке лекарств для кремлевских аптек - в Лечсанупре, в больнице, в амбулаториях - ни разу подобные вещи мне не встречались. У видных деятелей партии, в частности у Сталина на даче, тоже имелись аптечки, но в описях ничего такого тоже не было.

- Стеснялись, наверное.

- Возможно. Или отоваривались за пределами Кремля, в загранкомандировках. Была такая практика - если видного деятеля партии не могли вылечить в России, то его отправляли к докторам за рубеж. Есть документы, которые свидетельствуют о том, что на лечение за границу выезжали большевистские руководители, начиная от товарища Троцкого и его супруги. Троцкий был тогда председателем Реввоенсовета. Это была одна из ярких и серьезных фигур ленинского окружения.

КСТАТИ

«Графинчик с секретом» для вождя

- Сергей Викторович, а правда, что товарищу Сталину врачи рекомендовали воздерживаться от спиртного?

- Сталин, если судить по документам, никогда не злоупотреблял спиртным. Даже в публикациях его злейших врагов, того же Троцкого - а у него есть замечательный очерк «Сталин», - это не приводится в качестве характерной привычки.

Семен Буденный и Ян Фабрициус в Мацесте. 1925 год. Фото: Архив ФСО РФ

- Да все знают его любимую марку вина! Это хванчкара.

- Да... Но Сталин любил и домашние вина. Он поил достаточно сильно своих гостей. Это было. Но сам воздерживался... Авиаконструктор Александр Яковлев описывает прием на даче в Кунцеве, где он сидел рядом со Сталиным. (Хозяин сам его рядом с собой посадил.) И вот Яковлев все время пытался понять, что пьет товарищ Сталин из своего личного графинчика. И в какой-то момент перед тостом авиаконструктор ухватился за этот графин и тоже налил себе рюмку прозрачной жидкости. Водки, как он полагал. И когда после тоста выпил, поймал на себе насмешливый взгляд Сталина. В графине оказалась... вода!

- Многие утверждали, что сам Сталин работал круглые сутки. На него не распространялось решение ЦК об ограничении рабочего дня?

- Сталин не круглые сутки работал. Он, как правило, работал ночью. И обеды его знаменитые на даче в Кунцеве, на Ближней даче, иногда затягивались до трех, до пяти утра.

- А утром на работу.

- Но вставал он не раньше 11 утра, то есть у него просто был смещенный несколько график. Под который, конечно же, все окружение дисциплинированно подстраивалось.

- Иосиф Виссарионович спал восемь часов?

- То, что высыпался, - сто процентов.