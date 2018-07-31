Россия вошла в 10-ку стран с самым дешевым бензином, а ЦБ заявил о росте количества нелегальных кредитных организаций
Обсуждаем главные экономические новости, которые касаются каждого, в эфире программы «Личные деньги» на Радио «Комсомольская правда»
Обсуждаем главные экономические новости, которые касаются каждого, в эфире программы «Личные деньги» на Радио «Комсомольская правда»
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Главные темы:
- Россия вошла в 10-ку стран с самым дешевым бензином.
- Центробанк заявил о росте количества нелегальных кредитных организаций.
- Повышение НДС: как это скажется на россиянах.
Россия вошла в 10-ку стран с самым дешевым бензином.Личные деньги. В студии Евгений Беляков. Главные темы: - Россия вошла в 10-ку стран с самым дешевым бензином. - Центробанк заявил о росте количества нелегальных кредитных организаций. - Повышение НДС: как это скажется на россиянах.
Россия вошла в 10-ку стран с самым дешевым бензином, а ЦБ заявил о росте количества нелегальных кредитных организаций
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