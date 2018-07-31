"Ложечки нашлись, а осадочек остался". Легендарный пловец Владимир Сальников - о допинговых скандалах, прокатившихся по российскому спорту
Поговорили также о том, на что мы можем рассчитывать на Чемпионате Европы по водным видам спорта-2018
Владимир Сальников, пловец, Президент федерации плавания России, четырехкратный олимпийский чемпионФото: Евгения ГУСЕВА
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"Ложечки нашлись, а осадочек остался". Легендарный пловец Владимир Сальников - о допинговых скандалах, прокатившихся по российскому спорту
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