2018-07-31T15:57:04+03:00
Академия спорта

"Ложечки нашлись, а осадочек остался". Легендарный пловец Владимир Сальников - о допинговых скандалах, прокатившихся по российскому спорту

Поговорили также о том, на что мы можем рассчитывать на Чемпионате Европы по водным видам спорта-2018
Павел САДКОВ
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Владимир Сальников, пловец, Президент федерации плавания России, четырехкратный олимпийский чемпионВладимир Сальников, пловец, Президент федерации плавания России, четырехкратный олимпийский чемпионФото: Евгения ГУСЕВА
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"Ложечки нашлись, а осадочек остался". Легендарный пловец Владимир Сальников - о допинговых скандалах, прокатившихся по российскому спорту

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