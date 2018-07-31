Как отдыхать с детьми и при этом действительно отдохнуть

СЕГОДНЯ 11:30 2018-07-31T11:41:10+03:00

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Лето – время отдыха. Футбольный праздник завершился, и все, кто еще не успел съездить в отпуск, уже сидят в аэропортах в ожидании своего рейса в теплые края, где можно будет понежиться на песочке и окунуться в теплые воды морей. Мы спросили певицу и композитора Амарию, у которой четверо детей, какие пять советов она может дать о том, как по-настоящему отдохнуть семейно.

СОВЕТ № 1: ПРОВОДИТЕ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ

- Существует широко распространенное мнение о том, что отдыхать с ребенком – трудно и обременительно. Он и не слушается, везде лезет, за ним нужен глаз да глаз. Но все становится по-другому, когда ты принимаешь правила игры своих детей, - советует Амария. - Стоит стать с ними одной командой, и ваш отдых превратится в увлекательное приключение. Это, конечно, больше подходит для отдыха на короткий интервал, но насытить его смыслом и провести время с пользой для всех, конечно, можно. И здесь отлично подойдут российские маршруты, я бы рекомендовала Суздаль, Плес и, конечно, Санкт-Петербург. Съездить можно буквально два дня, а воспоминаний останется множество. В Суздале хорошо и зимой и летом, но зимой особенно – лошади, сани, ярмарка в центре, прогулки, обзорная экскурсия, - все успеется и запомнится. Плес порадует возможностью разместиться в настоящей избе (сильно сказано, конечно, деревянные дома там давно со всеми удобствами, и туризм – бизнес многих жителей этого уникального городка). Живописная набережная Волги, та самая, где великий Эльдар Рязанов снимал «Бесприданницу» с Никитой Михалковым и Ларисой Гузеевой, предложит несколько интересных вариантов: кроме «где поесть» будет и что посмотреть. Дачный театр, на сцене которого пел сам Шаляпин, музей-квартира Левитана (тот самый «дом с мезонином»), музей живописи, где есть оригиналы и Левитана, и Шишкина, и других художников-пейзажистов. А если подняться на холм, откроется вид, тот самый, что у Исаака Левитана запечатлен на одной из самых известных картин – «Над вечным покоем». Плес нам открыла Любовь Казарновская, именно с ней мы приехали в город впервые, она выступала с концертом в Дачном театре. С детьми были в Плесе прошлой осенью, теперь младшая, которой скоро 4 года, когда видит одноэтажный деревянный дом, сразу вспоминает про Плес, - всем там понравилось. Ну а Санкт-Петербург в летнее время, конечно, подарит массу возможностей: от Эрмитажа до Петергофа, Русский музей, прогулка по Невскому, экскурсия на лодке по речным каналам, наблюдение за разводными мостами…

СОВЕТ № 2: СПРАШИВАЙТЕ У ДЕТЕЙ, ЧТО ИМ ИНТЕРЕСНО

Поддерживайте детей в их стремлении к чему-то новому: экскурсии, интересные и необычные места, а, может быть, они сами предложат отправиться куда-то в новой стране. «Мама, а правда, что в Берлине самый большой зоопарк?» - да, в Берлине зоопарк просто гигантский, и из зарубежных не пляжных семейных маршрутов мои фавориты Берлин и Париж. Берлина может хватить на сутки: обзорная экскурсия, зоопарк и, в общем-то, все. Остановиться рекомендую в стороне от центра. Наш любимый отель расположен в месте, где между первой и второй мировыми войнами строили себе резиденции правительственные чины Германии (ну что-то типа московского Серебряного бора) – Грюневальд. И бутик-отель называется так же. Роскошный. Небольшой, с маленьким собственным садом, вдали от городской суеты. Сюда мы приезжали со старшими дочерьми, когда им было 10 и 5 лет, - они остались в восторге (ну, конечно, увидеть там же Бейонсе и Джей Зи было приятной неожиданностью). Париж, если с детьми и на два дня, - отель Ритц. Лувр, Елисейские поля, Эйфелева башня, обзорная экскурсия. Дорого, но это только два дня и раз-два за детские годы отпрысков. А экономим мы именно на пляжном «ленивом» отдыхе.

На отдыхе можно доверить старшим приглядывать за младшими детьми. Фото: личный архив.

СОВЕТ №3: КАК СЭКОНОМИТЬ НА ПЛЯЖНОМ ОТДЫХЕ

На три-четыре недели, что, собственно и случается у нас раз в год, мы отправляемся на море. И вот тут предпочитаем эконом-вариант. Наш неизменный маршрут – Болгария. Причин несколько: ездить большой семьей в отели и дорого и суетно. Чемоданы, номера, которые нам всегда будут малы, привыкание, акклиматизация, только адаптировались – пора уезжать. И все это с раздельным, в двух-трех номерах, проживанием или с неоправданными тратами. Десять лет назад мы полюбили город Свети Влас. И приезжаем туда домой, как на дальнюю дачу. К слову, арендовать апартаменты в комплексах первой линии с обслуживанием можно от 35-40 евро за сутки. Если дом будет расположен недалеко от знаменитой Marina Dinevi, можно отдыхать на одном из лучшим пляжей мира с флагом «Живое море», который по строгим правилам вывешивает Евросоюз. В пути «от двери до двери» из Москвы не более 6 часов, и никакой акклиматизации. А рядом – Несебр, город, ведущий свою историю с XII века до нашей эры, - 3200 лет! Конечно, он под охраной ЮНЕСКО. Гулять по его мощеным улочкам, видеть развалины крепостной стены времен Римской империи, фрагменты базилики времен греческой колонизации, храмы VII-IX веков – одно удовольствие. Но рассказать про Болгарию, не упомянув про еду, невозможно. Самая вкусная в мире черешня, вишня, первые персики. Июль-август – арбузы, с ума сойти. Овощи, особенно помидоры, весь ряд молочных продуктов, рыба местного улова, особенно камбала и бычки, мидии, крабы… Ужин в ресторане обойдется в среднем в 10 евро на человека, но готовить из местных продуктов – настоящее удовольствие, так что традиции совместных семейных трапез, когда готовит мама, мы там не прекращаем.

СОВЕТ № 4: УСТРОЙТЕ ДЕТЯМ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ»

И вообще, не забываем вкусно поесть с детьми! Взрослая жизнь часто диктует свои правила – рестораны, деловые встречи в кафе, бары с друзьями. Но так приятно зайти вместе со своими малышами в закусочную и позволить съесть все, что хочется. У нас в фаворе гамбургеры, настоящие, medium-well, c жареной картошкой, в проверенных московских местах, ну и суши-роллы, конечно. В некоторых ресторанах есть и особые традиции, например, вынос специальных блюд-комплиментов, скажем, рисовых конфет на сухом льду в загадочной вазе с драконом на крышке, из-под которой так и валит «дым», - дети ждут каждый раз этого шоу. Удобны и семейные бранчи, как правило, задействованы аниматоры, и каждый ребенок получает развлечение по возрасту и интересам: лепка, аквагрим, рисование, театрализованное представление. Раз-два в месяц мы обязательно выходим большой семьей на обед или ужин вне дома.

СОВЕТ № 5: ИГРЫ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Не забываем про игры. Съедобное-несъедобное, другие несложные занятия с мячом увлекают всех и очень нравятся младшей дочери. Позволяем ли мы детям компьютерные игры? Да, но следим за дозой и договариваемся заранее о периодах «без гаджетов». Игровые центры все вместе посещаем редко, но метко, - проводим там часа четыре минимум, а вот квесты - довольно регулярно. Я при этом уклоняюсь, но трое из четырех детей (по возрасту) с удовольствием отправляются в очередное загадочное приключение с папой, потом возвращаются довольными и бурно делятся впечатлениями. И, конечно, мы ходим в кино. Дети следят за расписанием премьер сезона, и как только появляется что-то стоящее, идем смотреть. Совместный досуг по детским правилам очень важен, и может доставить и взрослым большое удовольствие.