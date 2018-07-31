2018-07-31T12:39:50+03:00
Звезды

Гвен Стефани тайно вышла замуж

Как ей удалось сделать это незаметно, не понимает никто
Ольга АНТОНОВА
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Гвен Стефани и Блейк Шелтон тайно сыграли свадьбу.Гвен Стефани и Блейк Шелтон тайно сыграли свадьбу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Гвен не раз в интервью упоминала, что рада знакомству с Блейком Шелтоном. Они начали встречаться в тот момент, когда душевное состояние певицы было очень плачевным. Она застукала своего супруга Гэвина Россдейла с няней своей детей и меньше всего планировала начинать новые отношения. Поэтому сначала с Шелтоном они общались как друзья, но постепенно дружба переросла в роман. И вот спустя три года после первого свидания, стало известно, что парочка тайно сыграла свадьбу. К такому выводу пришли журналисты после того как Стефани назвала своей золовкой сестру Шелтона. Эта история произошла на курорте во Флориде, куда певица с сыновьями и Шелтоном приехала отдохнуть. Присоединилась к их компании также сестра Блейка. Под одним из фото, сделанных в отпуске, певица подписала: «Я и моя золовка!»

Гвен Стефани и Блейк Шелтон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гвен Стефани и Блейк Шелтон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гвен не скрывала, что готовилась сыграть свадьбу с Блейком. Так, этой весной, в ответ на очередной вопрос репортера о том, не готовится ли она к бракосочетанию с Шелтоном, Стефани ответила: «По правде говоря, я просто обожаю свадьбы. И я очень люблю Блейка. Его успели полюбить и мои дети. Его вообще невозможно не любить. И да, я действительно хочу стать его женой!» Никто и не сомневался, что она уже в этом году станет законной супругой своего любимого. Но мало кто ожидал, что это произойдет так быстро, а церемония будет засекречена.

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