2018-07-31T12:53:04+03:00
Звезды

Отменивший концерты солист группы «Руки вверх» перенес две операции и готовится к третьей

Из-за проблем со здоровьем Сергей Жуков даже отменил часть гастрольного тура
Ольга АНТОНОВА
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Сергей Жуков в ноябре 2017 г.Сергей Жуков в ноябре 2017 г.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Несмотря на то, что кажется, слава «Руки вверх» совсем не та, что была в 2000-х, ее солисты по-прежнему активно гастролирует по стране и неизменно собирают полные залы. Нет города в России, где у них не было бы аншлага, и понятно, что такой плотный рабочий график не может не сказываться на исполнителях хитов «Алешка» и «Студент». Так, серьезные проблемы со здоровьем начались у Сергея Жукова, он даже был вынужден отменить часть летнего тура по просьбам врачей. Эту информацию сообщил представитель артиста Петро Шекшеев.

«Артист, всегда отличавшийся отменным здоровьем, перенес уже две операции и готовится к третьей, самой важной, которая должна состояться в августе. Из-за этого он вынужден ежедневно проходить сложные и болезненные процедуры в московских клиниках», — рассказал представитель Жукова его поклонникам.

Если позволят врачи, на этой неделе Сергей самостоятельно запишет обращение к своим фанатам.

Шекшеев также сообщил, что музыкант приносит свои извинения за отмену концертов и надеется на то, что с помощью медиков сможет как можно быстрее вернуться к гастрольной деятельности. Однако озвучивать диагноз исполнителя его представитель не стал.

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