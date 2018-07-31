2018-07-31T13:21:59+03:00
Звезды

42-летняя экс-супруга Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма

Последний муж Елены признался, что актер бросил ее именно из-за ее пагубного недуга
Ольга АНТОНОВА
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Скончалась бывшая супруга актера Кирилла Сафонова Елена.Скончалась бывшая супруга актера Кирилла Сафонова Елена.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Недавно Кирилл Сафонов и солистка группы «Фабрика» Александра Савельева отметили 8-летие свадьбы. Актер и звезда сериалов Первого канала не раз признавался, что ему очень повезло с супругой и она действительно составила его счастье. Для певицы это первый брак, а вот Кирилл в первый раз был женат на красавице-брюнетке Елене, с которой расстался из-за ее любви к бутылке. На днях стало известно, что 42-летняя женщина умерла.

Кирилл Сафонов и Александра Савельева женаты уже 8 лет. Фото: Артем КОСТЕНКО

Кирилл Сафонов и Александра Савельева женаты уже 8 лет.Фото: Артем КОСТЕНКО

О том, что Елена умерла от алкоголизма, в интервью «Экспресс газете»рассказал ее второй муж Вадим Сухаревский. С ним она развелась незадолго до ухода. «Лена тяжело болела. Алкоголизмом. Это ее и свело в могилу. Началось давно, но Лена не признавала, что больна. В Израиле насильно лечить нельзя. Ее могли спасти, если бы дочь убедила лечь в клинику. Настя пыталась, но мать ее не слушала», — вспомнил мужчина. По его словам, родственницы могли не разговаривать по три-четыре месяца. Очередной период молчания случился как раз перед гибелью мамы Анастасии. За четыре дня до смерти Елена двадцать один раз звонила дочери, но та не брала трубку…

Вадим рассказал журналистам, что экс-супруга начала злоупотреблять спиртным еще много лет назад, однако когда Настя переехала в США, ситуация начала ухудшаться. Сухаревский признался, что бросил Сафонову именно из-за пьянства.

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