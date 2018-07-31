Почти 80% детских садов работают с нарушениями

СЕГОДНЯ 13:29 2018-07-31T14:12:28+03:00

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Лишь в 22% детских садов не выявлено никаких недостатков. Активисты Общероссийского народного фронта проверили 430 детских садов в 84 регионах.

Что проверяли

Оценивалось общее благоустройство территорий, состояние зданий и игровых и спортивных площадок, условия пребывания детей внутри помещений, насколько удалены точки продаж алкоголя от учреждений (сегодня норматив устанавливают региональные власти, обычно он составляет 50-100 метров), а также то, как обеспечена безопасность дорожного движения рядом с садами.

Результаты проверки детских садов ОНФ.

Результаты

В 44% детских садов: плачевное состояние фасада здания (течет крыша, шифер или черепица частично обрушены и т.д.); не соблюдаются санитарно-гигиенические правила в помещениях (грязь, отсутствие воды, ржавая сантехника и т.д.); плохие условия пребывания внутри групп (грязь, повышенная влажность, грибок на стенах, сломанная и обшарпанная мебель); отсутствуют индивидуальные шкафчики и сушилки для обуви.

В 42% детских садов игровые или спортивные конструкции расшатаны, качели погнуты или частично разобраны, отсутствует теневой навес, песочниц нет или они завалены мусором.

Возле 42% садиков не оказалось пешеходных переходов, тротуаров, "лежачих полицейских" и предупреждающих дорожных знаков.

В 35% детских садов не соблюдаются требования безопасности: нет ограждения, нет охраны на входе.

В 30% садиков не благоустроена территория, во дворах ямы, лужи, хлам и мусор.

Возле 8% детских садов не соблюдаются нормативы по удаленности от точек продаж алкоголя.

Кстати, оставить заявку на проверку садика можно на сайте проекта ОНФ «Народная оценка качества».