Ольгу Бузову откачивают капельницами

СЕГОДНЯ 13:35 2018-07-31T13:46:12+03:00

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Любой известный артист, говоря об гастролях, обязательно тяжело вздохнет, ведь это всегда серьезная проверка здоровья и терпения артиста. Ночные переезды, недосып, сбитый график питания и постоянные форс-мажоры рождают такой стресс, от которого потом приходится долго лечиться. Так, на днях вынужден был отменить часть своих концертов в регионах Сергей Жуков из-за начавшихся проблем со здоровьем, и слегла с сильным недомоганием и Ольга Бузова. Слабость и сильную головную боль певица почувствовала после того, как вернулась с гастролей. У себя в профиле она поделилась несколькими короткими видео, где предстала в полосатой пижаме, без макияжа и в очках. Начинающая певица призналась, что не могла позволить себе раскиснуть во время турне, но приехав домой, она теперь может сказать, что чувствует себя очень плохо.

В следующем ролике Ольга спрятала свое лицо под маской кошечки при помощи специального приложения. В комментарии она заметила, что это именно тот случай, когда эта «фича» очень нужна, так как у нее опухли глаза и вид далек от образа «сексуальной кошечки». «Больная кошечка», –охарактеризовала свой вид Бузова и сообщила, что ждет приезда врача.

В следующем ролике Ольга рассказала, что врач прибыл и оказывает ей помощь – ставит витаминные капельницы. В качестве доказательства она продемонстрировала руку, в которую была вставлена иголка с трубкой.