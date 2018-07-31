2018-07-31T14:53:19+03:00
Звезды

«Завязал с одиночеством»: Роберт Паттинсон закрутил роман с бывшей девушкой Брэдли Купера #сочныеновости

Пара все больше времени проводит вместе
Ольга АНТОНОВА
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Роберт Паттинсон закрутил роман со Сьюки Уотерхаус.Роберт Паттинсон закрутил роман со Сьюки Уотерхаус.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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У Роберта Паттинсона долгое время не менялся вкус на девушек. С кем бы он не заводил роман, новая возлюбленная чем-то напоминала Кристен Стюарт. Однако, на днях западные СМИ заговорили о том, что у актера, который долгое время после разрыва с певицей FKA Twigs находился в одиночестве, начались отношения с британской моделью Сьюки Уотерхаус. И надо отметить, что эта девушка совсем не похожа не прежних пассий актера. Близкие друзья звезды саги о вампирах разводят руками: это любовь! Пара все больше времени проводит друг с другой.

В минувшие выходные парочка была замечена папарацци во время свидания - они вместе сходили на показ фильма Mamma Mia! 2, а после отправились на ночную прогулку, не выпуская друг друга из объятий. Их первые совместные фотографии пока доступны только на сайте издания E! Online.

«Они обнимались и постоянно целовались. Это выглядело так, будто они очень близки» - сообщают очевидцы.

Напомним, ранее Роберта Паттинсона связывали отношения с актрисой Кристен Стюарт и певицей FKA Twigs, с последней он на протяжении нескольких лет был помолвлен. Сьюки Уотерхаус встречалась с Брэдли Купером, а после ей приписывали роман со звездой "Игры престолов" Ричардом Мэдденом.

Сочные новости.

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