Россию давят санкциями, а она шлет движки в США

СЕГОДНЯ 14:55 2018-07-31T15:23:45+03:00

Американцы не могут обойтись без наших РД-180 - и здесь экономика «бьет» политические интересы

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Будь возможность собрать всех, кто обсуждает в интернете новый договор между НПО «Энергомаш» и United Launch Alliance (ULA), их спор заглушил бы рокот любого американского космодрома. Впрочем о рокоте - громко сказано: без российских двигателей РД-180, которые стоят в первой ступени американских ракет Atlas 5, децибелы там явно упадут.

«Подписали контракт на 2020-й. Поставим нашим партнерам еще 6 двигателей РД-180», - заявил гендиректор «Энергомаша» Игорь Арбузов.

Эти движки США получает из России с 1997-го. С тех пор Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США приобрело 101 силовую установку почти на миллиард долларов. Их оказалось проще купить у России, чем изготовить самим.

Создать свои двигатели до 2018-го американские инженеры не смогли даже под давлением конгрессменов, которым за каждым углом мерещится российская угроза. Конгресс США мечтал разорвать экономические связи с российским предприятием после 2019 года. Но еще в 2017-м спохватился и был вынужден включить заднюю.

По мнению экспертов, двигатели РД-180 (вернее, их аналоги) американские предприятия смогут освоить только к 2025-му. Похожая история и с силовыми установками РД-181, которые отрывают от земли американские ракеты-носители Antares.

В Киеве эту историю попытались сравнить с финалом развития советского транспортного самолета АН-124 «Руслан», двигатели которого производили на украинском предприятии «Антонов». Но сравнение оказалось не удачным: предпринятый Порошенко разрыв экономических отношений между Киевом и Москвой привел к стагнации старейшего в незалежной предприятия. А вот российский ВПК, чьи крылатые ракеты разгоняют новейшие ядерные силовые установки, предпочел разработать новый самолет с принципиально новыми двигателями - на смену старым украинским Д-18.

Не удивительно, что «втыкание палок» в колеса российской экономики выгядит анекдотично. Вот ЕС ввел санкции в отношении подрядчика и субподрядчика строительстве Крымского (Керченского) моста - компаний «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест». При этом в Европе никого не смутил тот факт, что компании принадлежат Аркадию Ротенбергу, чьи активы и так находятся в санкционном списке США. И который вряд ли планирует работать за рубежом (следующим объектом компаний может стать мост на Сахалин).

В средневековой Европе существовал негласный закон, согласно которому палач не смел второй раз вешать человека. И предки председателя Европейского совета Дональда Туска справедливо считали, что если веревка обрывалась, то в приговор вмешалось божественное провидение. Но в современном Евросоюзе все меньше верующих, а суеверные не ведают, что творят.