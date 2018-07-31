2018-07-31T16:38:46+03:00
В мире

Игиловцы* убили четырёх туристов в Таджикистане

Недобитые в Сирии террористы стали возвращаться на родину
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Террористы напали на группу иностранных туристов в Таджикистане.Террористы напали на группу иностранных туристов в Таджикистане.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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29 июля в ста километрах к югу от Душанбе боевики-исламисты напали на группу иностранцев. Семеро туристов из США и Европы решили устроить велопробег по живописной горной местности недалеко от афганской границы. Здесь-то их и встретила группа молодчиков. Тактика нападения была очень похожа на аналогичные атаки по всему миру: толпу людей протаранил автомобиль, из него выскочили боевики с оружием, принялись палить во все стороны. В итоге погибли четверо туристов (в том числе двое американцев).

Ответственность за акцию устрашения взяло на себя ИГИЛ (запрещено в РФ - ред.). Одержав «победу» над безоружными велосипедистами, боевики попытались бежать на территорию Афганистана. Но их накрыли таджикские спецслужбы. Пятеро преступников убиты на месте, ещё четверо схвачены. Многие из молодчиков прошли через лагеря подготовки боевиков и участвовали в войнах на Ближнем Востоке.

Россия неоднократно предупреждала, что так называемая «умеренная оппозиция» в Сирии зачастую ничем не отличается от самых оголтелых террористов. Однако Запад делил боевиков на «плохих» и «хороших», организуя им коридоры для безопасной эвакуации от наступающих правительственных сил, — говорит эксперт Уральского информационно-аналитического центра Михаил Фрибен. — Но сами джихадисты «добра не помнят», считают любых представителей западной цивилизации «крестоносцами» и с большим удовольствием их ликвидируют в ходе многочисленных терактов от Северной Америки до Европы и теперь уже Средней Азии.

Очевидно, это не последняя провокация исламистского подполья в регионе: за минувшие месяцы оно пополнилось сирийскими «ветеранами». Охрана российского посольства в Таджикистане усилена.

* ИГ (ИГИЛ) — террористическая организация, запрещённая в РФ и многих других странах мира.

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