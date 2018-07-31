Заставила худеть: Меган Маркл раскритиковали за диету для принца Гарри

СЕГОДНЯ 16:14 2018-07-31T16:37:41+03:00

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«Гарри — симпатичный, привлекательный мужчина. Не стоит заставлять мужчин худеть. По‑моему, это ужасно. И вообще я не люблю менять людей, а вы? Я хочу, чтобы он оставался нашим Гарри так же, как и ее. Он хороший мальчик, которому нужна забота», - возмутилась британская писательница Джилли Купер в комментарии Daily Mail, когда узнала на какие «жертвы» обрекла принца Гарри его супруга.

Оказалось, что перед свадьбой Меган Маркл села на жесткую диету, чтобы идеально выглядеть в подвенечном платье, а заодно посадила на овощи и воду и супруга. В конце концов, он на свадьбе тоже будет. Пара совсем отказался от мяса, сигарет и алкоголя. Плюс, к молодоженам ежедневно приходил личный тренер и инструктор по питанию, который занимался с ними и следил за их рационом. В итоге, к свадьбе оба скинули около трех кг.

Простые британцы удивлены: что с принцами делает любовь? Этот же тот самый Гарри, любимец вечеринок, красного вина и односолодового виски?! Разве же можно так просто отказаться от всего любимого ради невесты? Оказалось, что можно. Впрочем и Меган пришлось кое-чем пожертвовать. Так, бывшая актриса вынуждена была полностью пересмотреть свой «голливудский» гардероб в сторону более консервативных, закрытых нарядов.

«Меган говорят, что ей нужно прекратить одеваться как голливудская звезда и начать одеваться как член королевской семьи. Меган хотела выбрать подобие смокинга, но Гарри сказал, что этот костюм недостаточно традиционный», — рассказали инсайдеры.