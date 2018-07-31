2018-07-31T17:54:39+03:00
Звезды

Ким Кардашьян рассказала о том, как она голой разговаривала с Трампом

Звезда реалити-шоу дала интервью Джимми Киммелу
Ольга АНТОНОВА
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Ким Кардашьян в эфире передачи Джимми Киммела.Ким Кардашьян в эфире передачи Джимми Киммела.
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Ким Кардашьян на днях представила сначала образцы своей новой косметики, а потом и линейку ароматов. Ким Кардашьян - богиня маркетинга, поэтому сначала она устроила фотосессию с элементами обнажения на фоне нового парфюма, а потом пришла на национальное ТВ США, на шоу Джимми Киммелу. Рассказать о своей жизни, развитии бизнеса и... разговоре с Трампом. В частности, супруга Канье Уэста призналась, что недавно у нее состоялась интересная беседа с главой Белого дома.

"Я тогда снималась в фотосессии Стивена Кляйна. Кто в курсе, тот знает, что это довольно откровенная съёмка — почти без одежды. И тут раздаётся звонок", - рассказала самая известная женщина в мире.

Звезда пояснила, что перед этим она обращалась к Дональду Трампу с просьбой смягчить приговор Алисе Мари Джонсон, которую осудили пожизненно за работу на наркокартель, и вот спустя 21 год Ким Кардашьян добилась её освобождения. Дело в том, что Алиса никогда не продавала наркотики и не перевозила их сама, а была лишь посредником — её задачей было передавать зашифрованную информацию по телефону. Так вот, Дональд Трамп позвонил, чтобы сообщить ей о том, что он решил освободить Джонсон.

Кардашьян рассказала о том, как она голой разговаривала с Трампом.

Кардашьян рассказала о том, как она голой разговаривала с Трампом.

"Я как раз была без одежды, когда мне позвонили и сказали, что со мной будет говорить Трамп. Я стояла голая и держала в руке телефон. Я закричала, чтобы все вокруг заткнулись и дали мне халат. "Когда он сказал, что её освободят, я тут же позвонила самой Алисе и сообщила эту прекрасную новость, и мы обе заплакали",- разоткровенничалась Ким.

Ведущий ток-шоу Джимми Киммел в свою очередь в шутку предложил Ким заняться освобождением Мелании Трамп из Белого дома, намекая на мемы о том, что она находится там против своей воли. Кроме обсуждения политики, Кардашьян рассказала о своём новом образе — на днях она коротко постриглась — и призналась, что это было ошибкой.

"Я чувствую себя несексуальной с такими короткими волосами... Длинные волосы делали меня более сексуальной!" – пожаловалась красавица.

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