Помог дождь: все пассажиры выжили в авиакатастрофе в Мексике

СЕГОДНЯ 16:37 2018-08-01T16:48:02+03:00

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Настоящим чудом можно назвать авиакатастрофу в Мексике, в которой никто не погиб. 31 июля станет вторым днем рождения для 103 человек - 4 членов экипажа и 99 пассажиров, среди которых были 11 детей.

Во вторник самолет Embraer 190, направлявшийся в Мехико из города Дуранго, спустя считанные секунды после взлета рухнул на землю. По предварительной версии, из-за сильного порыва ветра воздушное судно резко потеряло высоту и левым крылом задело землю. Пассажиров спасло то, что самолет не успел набрать большой скорости. От удара авиационное топливо вспыхнуло, но и тут повезло: в момент катастрофы шел проливной дождь и сильного пожара удалось избежать.

Пассажиры покидали салон через переднюю дверь. При падении шасси подломились, судно фактически лежало на земле, поэтому прыгать с большой высоты никому не пришлось.

В результате крушения пострадали 85 человек, однако большинство покинули больницу сразу после осмотра. В тяжелом состоянии находятся только несколько человек, среди них - пилот, получивший серьезную травму головы.

К расследованию авиакатастрофы уже приступило Главное управление гражданской авиации Мексики. Оно должно установить точные причины аварии. Кроме того, в авиакомпании Aeromexico, которой принадлежал самолет, заявили, что постараются сделать все возможное, чтобы помочь пострадавшим.

- Современные воздушные суда оборудованы прибором, который позволяет определить резкие изменения направления и скорости ветра. Если есть сигнал, то пилот должен отложить взлет и переждать, - рассказал заслуженный пилот России Виктор Саженин. - Вполне возможно, что такой сигнал раздался сразу после взлета. В таком случае летчики должны были, не убирая шасси и закрылки, сохранять скорость и набирать высоту до тех пор, пока судно не выйдет из неблагоприятной зоны. Видимо, у мексиканских пилотов сдвиг ветра оказался очень сильным, и руль высоты с ним не справился. Поэтому самолет нырнул обратно к земле. Но экипаж настолько слаженно сработал во время эвакуации, что всем удалось быстро покинуть загоревшийся лайнер.