2018-07-30T23:17:11+03:00
Телевизор

"Такая разная Тара" - сериал, который можно смотреть всей семьей

В каждой семье есть свое "но", но в семье Тары Грегсон таких "но" целых четыре. Поначалу...
Галина СЕРОВА
Поделиться:
С виду обычная семья. Если не знать Тару поближеС виду обычная семья. Если не знать Тару поближеФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

У телеканала «Шоутайм» есть солидная линейка сериалов про людей, не таких, как все. «Дурман» - о внешне благопристойной и обаятельной наркоторговке, «Сестра Джеки» - о заботливой медсестре-наркоманке, «Большая буква Р» - о женщине, узнавшей, что у нее рак и решившей пуститься напоследок во все тяжкие, «Мертвые, как я» - о 18-летней девушке, которой на голову упало сиденье от унитаза с космостанции «Мир», и она стала прислужницей ангелов, и, наконец, «Такая разная Тара» - о матери семейства, в теле которой пытаются ужиться сразу несколько неординарных личностей.

Когда в твоем теле живет целая толпа.

Если отталкиваться от научных фактов, то расщеплением личности на самом деле сейчас никто не страдает, по крайней мере в такой форме, в которой это описано в сериале. Раньше, в истории, говорят, такие случаи имели место, но потом исчезли вовсе. Да и были ли они?

Однако создатели решили показать, что собой представляет человек, вмещающий в себе кучу разных людей, а выглядит он, надо признать, не совсем нормально. Тем более, когда им - носителем - является чья-то жена и мать. Ведь совсем не исключено, что навстречу детям вместо родной мамаши вдруг выскочит пьяный матерящийся агрессивный мужик, а вместо рассудительной жены к мужу залезет в штаны шаловливая малолетка. Оказывается, это не всегда в кайф!

Эти личности внутри женщины натурально разрывают ее на части. Фото: кадр из фильма

Эти личности внутри женщины натурально разрывают ее на части.Фото: кадр из фильма

Поначалу в теле художницы Тары Грегсон проживает три альтер-эго – грубиян Бак, нимфетка Ти и домохохяйка Элис. Позже их становится на три больше. И если у первым воалощениям семья в лице любящего мужа и двух детей-подростков хоть как-то привыкла, размножение становится для них настоящей катастрофой.

Все понимают, что это болезнь, но алкоголизм тоже признан болезнью, однако никто не рвется в объятия пьяной в хлам мамаши, так и дети Тары, и ее муж все чаще задумываются, ждут ли их в этих объятиях.

Некоторые альтеры весьма агрессивны. Фото: кадр из фильма

Некоторые альтеры весьма агрессивны.Фото: кадр из фильма

«Такая разная Тара» - это прежде всего комедия, но от сезона к сезону, все больше наполненная драмой. Переживаниями главной героини и безвыходностью остальных членов семьи. Ведь хоть родителей не выбирают, добровольно в сумасшедший дом еще не хотелось ни одному здравомыслящему человеку.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
Ответственность за атаку на туристов в Таджикистане взяли на себя боевики ИГ*
Возле авиабазы Хмеймим в Сирии российские военные сбили очередной беспилотник
Трамп заявил, что санкции в отношении России будут сохранены
"Замечательная встреча": Трамп оценил переговоры с Путиным в Хельсинки
В Италии отравили легендарного пса, который спасал людей после землетрясения в Аматриче
В Зимбабве прошли первые в истории страны выборы без участия Мугабе
"Это все-таки моё": Песков рассказал о любви к рок-н-роллу
Подозреваемые в нападении на туристов в Таджикистане ликвидированы
Суд продлил срок задержания сестрам, зарезавшим своего отца в Москве
Заключенный французской тюрьмы взял в заложники медсестру
СБУ завела дело о госизмене в отношении Порошенко
МЧС сможет закрывать торговые центры за нарушение правил пожарной безопасности
Дамские сумки и портфели перестанут быть ручной кладью
Референдум по вопросу переименования Македонии состоится 30 сентября
Вайно назначен главой группы по борьбе с незаконными финоперациями
Суд арестовал подростка, напавшего на полицейского в центре Москвы
Лавров объяснил, почему Россия списала странам-должникам $140 млрд
Похороны Сергея Шеховцова пройдут в Краснодарском крае
Венедиктов покинул совет директоров "Эха Москвы"
В Госдуме рассказали, что помогло РФ выиграть в споре с Украиной в ВТО
Власти США в течение восьми лет негласно наблюдали за авиапассажирами
Социалисты раскритиковали вице-премьера Италии Маттео Сальвини за цитирование Муссолини
Барак Обама станцевал на концерте Бейонсе
Большой рыжий пес испугался эскалатора, поэтому хозяину пришлось взять его на руки
В Европарламенте отреагировали на слова депутата Латвии о развале России