2018-07-31T01:50:21+03:00
Доброволец

В память о Дмитрии Хворостовском. Звезды мировой оперы выступят на благотворительном концерте, чтобы помочь детям

Он пройдет на родине певца, в Красноярском крае
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
Благотворительные концерты «Хворостовский и друзья – детям» появились в 2014 году. После ухода из жизни великого баритона, его друзья решили почтить его память - продолжив дело артиста Фото: РусфондБлаготворительные концерты «Хворостовский и друзья – детям» появились в 2014 году. После ухода из жизни великого баритона, его друзья решили почтить его память - продолжив дело артиста Фото: Русфонд
Изменить размер текста:

Вот уже восемь месяцев с нами нет Дмитрия Хворостовского. Оперный певец долгое время боролся с раком, но проиграл. А еще - он постоянно помогал другим преодолеть этот недуг. В память о Дмитрии Хворостовском его друзья решили продолжить традицию благотворительных концертов в помощь тяжелобольным детям.

26 августа в Красноярске на площади у Большого концертного зала краевой филармонии пройдет концерт «Дмитрий Хворостовский и друзья – детям. В память о Диме». На родину легендарного баритона приедут его друзья, ведущие солисты мировых оперных сцен - Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Стивен Костелло, Айгуль Ахметшина, виолончелист Борислав Струлев. В память о Дмитрии все они отказались от гонораров. Концерт пройдет в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра под руководством дирижера Константина Орбеляна. На сцену рядом с мировыми звездами также поднимутся солисты Красноярского театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского и студенты Красноярского института искусств, где когда-то учился певец.

Первый концерт «Хворостовский и друзья – детям» прошел в 2014 году в Кремлевском дворце в Москве. Прославленный баритон создал этот благотворительный проект вместе с супругой Флоранс, друзьями Павлом Астаховым, Василием и Татьяной Пегановыми и Русфондом. Следующий концерт был через год в Уфе, а последний - в 2016 году в Большом театре в Москве. Всего удалось собрать 46,5 млн руб, которые пошли на лечение 113 детей – подопечных Русфонда.

- Друзья, мы долго молчали. Это было время осознания, принятия и скорби. Но важность общего дела, ради которого мы вместе собрались, дела, начатого Дмитрием при жизни, большая ответственность за судьбы детей мотивируют нас продолжить эту миссию. Наша цель – сформировать гражданскую ответственность общества перед самыми незащищенными, беспомощными членами: нашими детьми, которым особенно трудно, - обратилась ко всем неравнодушным людям вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс.

ВАЖНО

Как помочь

Во время концерта вход на площадь Мира в Красноярске будет свободным. Но прямо напротив сцены будет оборудована отдельная гостевая зона. Предполагаемая стоимость входного билета туда – от 10 тыс. руб. Все собранные средства будут направлены на оказание помощи подопечным Русфонда – тяжелобольным детям Красноярского края и других сибирских регионов.

Но помочь малышам можно уже сейчас, направив SMS-сообщение со словом ДОБРО на номер 5541 (стоимость СМС – 75 руб.) или SMS-сообщение с текстом «ДХ пробел сумма» на короткий номер 3434 – например, «ДХ 500».

ПАМЯТЬ

Близкий друг Хворостовского Павел Астахов: Врачи предупредили Диму, что ему осталось 18 месяцев. А он продержался дольше, помогая другим

Ушел из жизни золотой баритон Дмитрий Хворостовский. Два с половиной года он боролся с раком мозга. Прошел несколько курсов химиотерапии, возвращался на сцену, снова лечился... Ему было 55 лет.

- Мы были с Димой очень близкими друзьями, просто этого особо не афишировали, - рассказал «КП» адвокат Павел Астахов, бывший уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка. - Больше 10 лет дружили семьями. Бывали друг у друга в гостях, вместе проводили праздники (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В ГИБДД рассказали, какой день недели самый опасный для пешеходов
Женщина едва не погибла, снимая грозу на смартфон: в неё попала молния
Самый быстрый в мире Интернет – в Сингапуре
Ответственность за атаку на туристов в Таджикистане взяли на себя боевики ИГ*
Возле авиабазы Хмеймим в Сирии российские военные сбили очередной беспилотник
Трамп заявил, что санкции в отношении России будут сохранены
"Замечательная встреча": Трамп оценил переговоры с Путиным в Хельсинки
В Италии отравили легендарного пса, который спасал людей после землетрясения в Аматриче
В Зимбабве прошли первые в истории страны выборы без участия Мугабе
"Это все-таки моё": Песков рассказал о любви к рок-н-роллу
Подозреваемые в нападении на туристов в Таджикистане ликвидированы
Суд продлил срок задержания сестрам, зарезавшим своего отца в Москве
Заключенный французской тюрьмы взял в заложники медсестру
СБУ завела дело о госизмене в отношении Порошенко
МЧС сможет закрывать торговые центры за нарушение правил пожарной безопасности
Дамские сумки и портфели перестанут быть ручной кладью
Референдум по вопросу переименования Македонии состоится 30 сентября
Вайно назначен главой группы по борьбе с незаконными финоперациями
Суд арестовал подростка, напавшего на полицейского в центре Москвы
Лавров объяснил, почему Россия списала странам-должникам $140 млрд
Похороны Сергея Шеховцова пройдут в Краснодарском крае
Венедиктов покинул совет директоров "Эха Москвы"
В Госдуме рассказали, что помогло РФ выиграть в споре с Украиной в ВТО
Власти США в течение восьми лет негласно наблюдали за авиапассажирами
Социалисты раскритиковали вице-премьера Италии Маттео Сальвини за цитирование Муссолини
Барак Обама станцевал на концерте Бейонсе
Большой рыжий пес испугался эскалатора, поэтому хозяину пришлось взять его на руки
В Европарламенте отреагировали на слова депутата Латвии о развале России