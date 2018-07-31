12 забытых дворовых игр из советского детства

СЕГОДНЯ 01:45 2018-07-31T01:42:54+03:00

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1. ВЫШЕ НОГИ ОТ ЗЕМЛИ

Количество играющих: любое.

Правила. Игроки разбегаются, водящий (вОда) догоняет и старается поймать или коснуться. От воды можно "спастись": вскочить на пенек, сесть на лавку, повиснуть на турнике, завалиться на спину - главное, чтобы в этот момент ноги не касались земли. Водящий не может задерживаться возле того, кто спасся, а должен бежать за другими. Тот, кто не успел спастись и кого коснулись, становится водящим и ловит остальных.

2. БАРЫНЯ ПРИСЛАЛА СТО РУБЛЕЙ

Количество играющих: 2-3.

Правила оглашаются водящим в считалочке:

Барыня прислала 100 рублей

И коробочку соплей.

"Да" и "нет" не говорить,

Черный с белым не носить.

Вы поедете на бал?

Далее водящий допрашивает игрока: на чем поедете, с кем, что наденете и т.д. Задача - спровоцировать на ответ с запретным словом ("да", "нет", "черное", "белое"). А игрок старается отвечать так, чтобы не нарушить правила из считалочки. Например: "Танцевать будете?" - "Возможно". Брякнул не то - становишься водящим. Если играют втроем, вопросы задают двое по очереди. Усложненный вариант игры: "Вам велели не смеяться, губки бантиком держать. "Да" и "нет" не говорить, черный с белым не носить, с буквой "р" не говорить. Вы поедете на бал?".

3. ТРИ-ПЯТНАДЦАТЬ-ДЕСЯТЬ-ДВАДЦАТЬ

Количество играющих: любое.

Правила: для игры нужна лестница, от ее ширины зависит и число игроков. Водящий (или все вместе) говорит: "Три-пятнадцать-десять-двадцать!" - и все прыгают. Приземлиться нужно по-разному: обе ноги на одной ступеньке или на соседних, или через одну, или через две... Тот, кто поставил ноги так же, как водящий, меняется с ним ролями или выбывает из игры. И - поехали по-новой, пока не надоест.

4. ШТАНДЕР

Количество играющих: любое.

Правила: играющие становятся в круг в шаге от водящего с мячом (место водящего и круг нужно сразу обозначить мелом). Вода подкидывает мяч вверх и выкрикивает имя кого-то из игроков. Все разбегаются, а тот, кого назвали, ловит мяч. Поймает на лету - сам становится водящим, и игра повторяется. Если же мяч коснется земли, нужно подхватить его, встать в центр круга и оттуда выкрикнуть: "Штандер!" (или "Стоп!"). В этот момент все игроки замирают. Тот, кто с мячом, старается попасть в кого-нибудь. Отходить со своих мест нельзя, но можно уворачиваться от мяча. Попал - становится водящим тот, кого коснулся мяч. Не попал - водишь сам.

5. Я ЗНАЮ ПЯТЬ

Количество играющих: не меньше трех.

Правила: на каждый удар мяча о землю (отбивается ладошкой как в баскетболе) нужно назвать пять имен мальчиков, девочек, городов, стран, фруктов, овощей, цветов и т.д. Очередность и количество тем оговаривается заранее. Один удар мяча - одно слово. Например: я - знаю - пять - имен - мальчиков. Коля - раз, Саша - два, Ваня - три, Павел - четыре, Олег - пять. Я - знаю - пять - имен - девочек. И т.д. Заминка больше трех секунд или ошибка - и ход переходит к следующему. Когда мяч обойдет всех игроков и вернется к первому, тот начинает с той темы, на которой споткнулся. Победил тот, кто продвинулся по темам дальше всех.

6. МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ

Количество играющих: любое.

Правила: водящий произносит считалочку. "Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три - морская фигура, на месте замри!" Игроки бегают-прыгают вокруг, но как только прозвучит "замри!", все замирают. При этом каждый должен принять позу, символизирующую какую-то морскую фигуру. Водящий подходит к игрокам по очереди и "включает". Игрок изображает фигуру (например, краба, акулу, корабль) движениями, а водящий пытается угадать. Потом все определяют победителя - кто понятнее или смешнее всех изобразил фигуру.

7. ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН

Количество играющих: любое.

Правила: все выстраиваются в шеренгу, водящий загадывает слово и шепотом говорит его на ухо первому. Тот передает слово второму так, как расслышал (переспрашивать нельзя). И так до конца цепочки. Последний произносит слово вслух. Чтобы было весело, слово нужно шептать тихо и быстро, тогда последний в цепочке выдаст что-нибудь неожиданное. Усложненный вариант игры: водящий загадывает не слово, а фразу.

8. СЪЕДОБНОЕ-НЕСЪЕДОБНОЕ

Количество играющих: любое.

Правила: игроки усаживаются в ряд, а ведущий кидает мяч всем по очереди и произносит по одному слову. Съедобное (мороженое, сок, сосиска и пр.) нужно поймать, то есть "съесть". Несъедобное (носки, ножницы и пр.) - отбить. Тот, кто ошибся, меняется местами с водящим. Ошибки обычно всех веселят: "Вася съел чемодан! Признавайся, вкусно было?".

9. ВЫШИБАЛЫ

Количество играющих: любое.

Правила: двое "вышибал" становятся на разных концах площадки на обозначенных линиях (пересекать их запрещено), между ними - остальные. "Вышибалы" бросают мяч друг другу, стараясь зацепить тех, кто в центре. Игроки же стараются увернуться от мяча. Тот, в кого попали, выбывает. Оставшиеся могут вернуть его, поймав "свечку" - мяч налету (не "от земли", иначе спасатель тоже вылетает). За "свечку" также можно взять себе "запасную жизнь". Последний из оставшихся в центре должен увернуться от мяча столько раз, сколько ему лет. Сумел - вся команда заходит обратно. Если нет, для новой игры назначаются новые "вышибалы".

Чтобы было интереснее, "вышибалы" могут делать особые броски, выкрикивая их названия. "Ручеек!" - мяч запускается как в боулинге, а все игроки должны пропустить его между ног. "Лягушка!" - мяч запускается вскачь, а игроки должны его перепрыгнуть. "Бомба" - бросок вверх, а игроки должны присесть на корточки. Ловить мяч нельзя. "Апельсин" - вышибала держит мяч на вытянутых руках, каждый игрок должен до него дотронуться. Как только последний коснулся, вышибала продолжает выбивать. "Семейное фото" - вышибала поворачивается спиной к игрокам и бросает мяч вслепую, а игроки выстраиваются как для фото и не шевелятся, пока летит мяч.

10. ЧАЙ-ЧАЙ-ВЫРУЧАЙ!

Количество играющих: любое.

Правила: водящий гоняется за игроками и заколдовывает. Тот, до кого дотронулся вода, обязан застыть на месте, раскинув руки в стороны. Остальные игроки могут его расколдовать, тоже коснувшись. Поэтому нужно не просто стоять, а громко звать на помощь: "Чай-чай-выручай!". Задача водящего - не дать "спасателям" приблизиться к орущим и заколдовать всех.

11. ТИШЕ ЕДЕШЬ, ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ - СТОП!

Количество играющих: любое.

Правила. Водящий стоит на линии финиша, игроки - на старте. Чем больше между ними расстояние, тем лучше. Вода стоит спиной и громко произносит (хоть быстро, хоть медленно): "Тише едешь, дальше будешь - стоп!". Пока звучит считалочка, игроки бегут к финишу. Как только вода замолкает, все должны застыть на месте. Кто не успел или пошевелился (вода поворачивается и высматривает несколько секунд нарушителей), выбывает. Побеждает тот, кто добежит первым и дотронется до водящего.

12. КОЛЕЧКО

Количество играющих: любое.

Как играть. Игроки садятся в ряд и складывают ладони лодочкой. Водящий держит в своей "лодочке" монетку, пуговицу или другой мелкий предмет. Обходит всех сидящих, вкладывая каждому в "лодочку" свою, и произносит считалку: "Я ношу-ношу колечко и кому-то положу, а кому положу, никому не скажу". Кому-то нужно незаметно вложить "колечко". А после обхода объявить: "Колечко-колечко, выйди на крылечко!". Игрок с "колечком" должен выскочить, все остальные стараются его не выпустить. Смог вырваться - стал водящим.