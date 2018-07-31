2018-07-31T12:09:34+03:00
Экономика

Промысловики стали больше отчислять в бюджет

Налоговая отдача рыбной отрасли в 2018 году увеличилась на 7 процентов
Антон КОЛЕСОВ
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В первые три месяца этого года в казну Российской Федерации поступило 10,2 млрд. рублей налогов и сборов, уплачиваемых предприятиями рыбной отрасли в бюджеты разных уровней. Это на 0,68 млрд. рублей больше (рост составил 7%), чем в первом квартале прошлого года.

По данным Федеральной налоговой службы, сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов увеличился на 14% и составил 337 млн. рублей. В прошлом году за тот же период собрано

297 млн. рублей. На 70 млн. рублей больше собрано налогов на имущество: в первом квартале 2018 года их объем составил 138 млн. Социальные платежи предприятий составили 3,4 млрд., что на 0,49 млрд. рублей, или 17%, больше, чем в первом квартале 2017 года.

Больше всего изменилась ситуация с уплатой налога на доходы физических лиц - на треть больше, чем в прошлом году. Объем НДФЛ составил 2,1 млрд. рублей.

Сумма налогов на прибыль по сравнению с прошлым годом почти не изменилась и составила в первом квартале 1,496 млрд. рублей. А объем единого сельскохозяйственного налога уменьшился: предприятия рыбной отрасли перечислили в бюджет 2,2 млрд. рублей (на 290 млн. рублей меньше, чем в первом квартале 2017 года).

За три года налоговая отдача от фискальных платежей предприятий рыбной отрасли выросла более чем вдвое: с 20,1 млрд. рублей в 2014 году до 42,3 млрд. в 2017 году. И эта тенденция сохраняется, что является отражением экономической ситуации в рыбной отрасли. Например, ее оборот в первом квартале 2018 года составил 74,8 млрд. рублей. В 2017 году он был на уровне 62,3 млрд. рублей.

Напомним: развитие рыбной отрасли в России набирает ход. Оборот рыболовецких предприятий в 2017 году превысил 310 млрд. рублей. По итогам 2017 года суммарный вылов водных биоресурсов (ВБР) российскими предприятиями достиг максимума за 25 лет - 4,9 млн. тонн. Производство рыбной продукции в 2017 году выросло до почти 4,2 млн. тонн, что на 11% больше, чем в 2014 году. В 2017 году одна тонна вылова ВБР принесла нашему рыбохозяйственному комплексу 64 тысячи рублей выручки, аналогичный показатель в 2014 году - 40 тысяч рублей.

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