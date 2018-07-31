Флот станет комфортным

СЕГОДНЯ 12:20 2018-07-31T14:00:08+03:00

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«Это для нас событие первостепенной важности - такие суда еще не строились, - говорит генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот» Евгений Новоселов. - Во всем мире таких больше нет. Разрабатывали проект мы с норвежскими партнерами, с учетом наших потребностей и специфики работы. В строительство вкладываем колоссальные средства, но это сегодня необходимо - флот имеет обыкновение устаревать, и мы ставим задачу постепенно полностью заменить наши суда на траулеры нового поколения. В 2021 году турецкая верфь обещает сдать в эксплуатацию первый объект, и сразу начнется строительство второго».

Два года специалисты «Океанрыбфлота» вместе с норвежскими проектировщиками разрабатывали совершенно новый тип траулера по заявленным тактико-техническим данным. Наконец после долгих обсуждений и споров, сквозь десятки чертежей проступили реальные черты нового судна. Постарались учесть все - и долгий период промысловых экспедиций, и работу в сложных условиях, и современные требования к производству, и безопасность. Супертраулер предназначен для добычи и освоения всех видов рыб Дальневосточного бассейна. Его мощности позволят перерабатывать 600 тонн сырья в сутки. Позаботились и о комфорте экипажа - в каютах будут ванные комнаты, удобная мебель. Но главное - во всех производственных процессах минимум ручного труда - ему на смену придет автоматика высшего класса. По такому проекту построят два траулера, но это только начало. Постепенно заменят весь старый флот. С приходом первого нового судна спишут сразу четыре БМРТ, с самым большим сроком службы.

Сергей Кислов, капитан-флагман ПАО «Океанрыбфлот», будет лично контролировать ход строительства. «Работа сложная, - говорит он, - все новое, я много пароходов ремонтировал, перегонял из порта в порт, а тут впервые буду присутствовать при рождении нового траулера - от закладки киля до спуска на воду. Волнующее событие, таким фронтом работ еще не занимался, но когда-то надо начинать. Хорошо, что наше руководство смотрит далеко вперед: новый траулер даст возможность камчатской молодежи работать на другом уровне. Это огромный потенциал и отличные перспективы».

Промысловый флот для Камчатки не строился почти 40 лет, поэтому подписание контракта с турецкой стороной - эпохальное событие. В год своего 50-летия крупнейшая рыбодобывающая компания «Океанрыбфлот» приступила к обновлению. Компания вкладывает в новое строительство огромные средства, но это задел на будущее и новый этап жизни компании, ее второе дыхание.

КСТАТИ

Турецкая верфь «Терсан» и норвежский проектант - компания Skipstekhnik - известный тандем. На их счету десятки пароходов разного типа. Но такой будет первым в их практике. Сейчас все участники процесса с нетерпением ждут начала строительства - создавать новое всегда интересно.