2018-07-31T12:29:48+03:00
Экономика

Сертификация или профанация?

Рыбаки перешли на новые правила оформления вылова в информационной системе «Меркурий»
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Современные корабли оборудованы современной техникой, но интернет ловит далеко не везде.Современные корабли оборудованы современной техникой, но интернет ловит далеко не везде.
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С 1 июля в России действует обязательная электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) «Меркурий» - аналог алкогольного ЕГАИС, позволяющий отследить путь любой еды от производителя до прилавка. Нововведение коснулось и рыбаков. Накануне запуска проекта руководители промысловых предприятий говорили, что проект недоработан и толкнет отрасль к очередному кризису. Каналы добычи и транспортировки морепродуктов сегодня продолжают работать только потому, что власти приостановили административную ответственность для компаний, вынужденных допускать нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов (ВСД).

Эксперты признают: введение ветеринарной сертификации - дело правильное, но очень непроработанное.

- Система нужная - рыбаки это понимают. Другое дело, что тестовый период оказался недостаточным в плане сроков, - говорит руководитель компании «Мурмансельдь-2» Юрий Задворный, который входит в общественный совет при Росрыболовстве.

Обязательную ветеринарную сертификацию планировали запустить в январе 2018 года. Затем старт отсрочили на полгода - до 1 июля. Все это время шло тестирование системы. А что получили по факту? 2 июля профильный интернет-ресурс Fishnews провел опрос, посвященный запуску обязательной электронной ветсертификации. В исследовании приняли участие больше 500 рыбаков. Результат оглушительный: ответ «Готовы полностью, успешно оформляем ВСД в электронном виде уже сейчас» выбрали всего 1,86% участников опроса. Зато вариант «Столкнулись с проблемами при тестировании, система для электронного оформления сырая» стал лидером - проголосовали 93,3% респондентов.

- У людей нет навыков работы в электронных системах. Кроме того, часть компаний даже не зарегистрирована в этой системе. Но в этом есть и небольшой плюс - уйдут с поля фирмы-однодневки, которые все еще есть в нашей отрасли, - отметил Юрий Задворный.

Тем не менее ЭВС создала проблемы именно законопослушным рыбакам. Президент ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков отметил, что на сайтах Росрыболовства и Россельхознадзора так и не появилось блок-схем, описывающих процессы электронной ветсертификации. Кроме того, у предприятий на Дальнем Востоке выросли сроки ветеринарного оформления рыбы в порту. Накануне запуска «Меркурия» эксперты говорили о том, что ветврач должен находиться на каждом промысловом судне. Сейчас на этом уже не настаивают.

- В течение года Россельхознадзор обещает не привлекать компании за некачественно или несвоевременно оформленные документы. Ведь это делается не по злому умыслу - притираемся, - заверяет Вячеслав Бычков.

Добавим красноречивый факт. Работа электронной ветеринарной сертификации и электронного промыслового журнала (еще одна система, где в ближайшее время обяжут рыбаков подавать отчетность о размерах вылова и месте нахождения судна) завязана на интернет и мобильную связь. А в отдаленных от Москвы регионах, тем более в море, с сетью ой как непросто!

- Временами мы подбираемся к 80-му градусу северной широты. В тех районах спутники проходят крайне редко, со связью беда. Это большая проблема! И если теоретически электронные системы должны работать онлайн, то сейчас рыбаки ими пользуются только в прибрежной зоне или вовсе в порту, - признает Юрий Задворный.

Получаем странную картину. Система контроля за продуктами вроде запущена, но фактически не работает! Или нам так только кажется?

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