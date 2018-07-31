Новый бизнес в прозрачной воде

СЕГОДНЯ 12:40 2018-07-31T14:00:08+03:00

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После десятилетий застоя марикультура - «морское фермерство», разводить и выращивать водоросли, моллюсков, ракообразных, рыб и иглокожих, - получила практически идеальные условия для вхождения в бизнес на Дальнем Востоке. Фонд развития Дальнего Востока по поручению вице-премьера, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева разработал прозрачную систему доступа к водным акваториям. В июне Росрыболовство выставило на электронные торги первые 46 участков, что позволит ощутимо развить аквакультуру в регионе.

ЛИНКОРОМ ПО БЮРОКРАТИИ

Участки расположены в Приморском крае, прибрежные воды которого исторически считаются наиболее благоприятными районами для марикультуры. Общая площадь превышает 9 тысяч гектаров. Размер одного участка - около 200 га, средняя стартовая цена каждого из них 1,9 млн. рублей. Информация о лотах размещена в «витрине закупок» Федерального агентства по рыболовству (fish.rts-tender.ru). Границы участков отражены на карте сервиса, созданного Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) совместно с Роскартографией, Росрыболовством и федеральной электронной площадкой РТС-тендер.

Капитаны рыбной отрасли оценили качество нового электронного сервиса. По мнению крупных игроков, он линкором снес бюрократические барьеры, а по критериям доступности и прозрачности аналогов ему нет ни в одной отрасли экономики.

- Создание электронного сервиса для распределения морских участков решает три главные задачи, - перечисляет генеральный директор группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов. - Первое - вся информация, необходимая для принятия решения, наглядна и собрана в одном месте. Второе - алгоритм подачи заявок одинаково доступен всем потенциальным заявителям. И третье - действия организаторов торгов прозрачны при любых ограничениях и распределении участков.

ПРИПОМНИМ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Как оценить возможности новой системы? Достаточно вспомнить, как работала предыдущая. Первые аукционы определяли победителей по сложению фактически надуманных критериев. Затем появилась другая проблема - большинство победителей аукционов задирали цены, но не оплачивали их, уклоняясь от заключения договора. При этом платежеспособные претенденты в итоге остались без доступа к «воде», а государство - без поступлений в бюджет.

Проблема была настолько острой, что отрасль, которой пророчили инвестиционный бум, практически замерла. В связи с чем сейчас федеральное правительство идет на кардинальные шаги.

- Проведение аукционов в электронной форме позволит исключить сговоры участников, уклонения от заключения договора и другие негативные факторы, характерные для очных торгов и конкурсов, - говорит заместитель председателя Союза дальневосточных предприятий марикультуры Роман Витязев. - Главное преимущество электронных торгов в том, что участок не пропадет. То есть если какая-то компания задерет цену и уклонится от заключения договора, то она потеряет залоговые деньги, а победителем будет признан участник, который был вторым по цене.

При этом полностью исключена возможность чиновников ограничивать заявки к участию в аукционе. Сервис достаточно простой, к тому же предусмотрено использование электронного документооборота и электронной цифровой подписи (ЭЦП). Что обеспечивает необходимый уровень безопасности, в том числе анонимность участников, доступность из собственного офиса и прозрачность принятия решений.

ЗАЛИВ В АРЕНДУ

Компания «Биобанк» одна из тех, у кого в составе учредителей есть китайские партнеры. По словам гендиректора предприятия Александра Колесникова, иностранные инвесторы более 10 лет проявляют интерес к получению водной акватории в аренду. Но дело стопорилось: предприниматель при выборе подходящей его бизнес-проекту акватории не мог в дальнейшем сформировать границы участка. До победы на аукционах доходили единицы.

- Теперь бизнес и инвесторы избавлены от бюрократической волокиты. У них есть гарантия того, что рыбоводный участок, который им приглянулся, можно не только выиграть на торгах, но и сформировать его по упрощенной схеме, - отметил Александр Колесников.

В среднем формирование границ участков у потенциального инвестора занимало несколько лет. Сначала определяли приблизительные границы. Потом собиралась рабочая группа. Если участок примыкал к земле, это были чиновники субъекта Федерации, если не примыкал, то группа территориального управления Росрыболовства. В составе комиссии насчитывалось более 30 человек от разных ведомств. Вето на участок могли наложить все: и военные, и муниципалитеты, и региональные власти. Если этот адов круг удавалось пройти, участок вновь выносился на комиссию, на дальнейшее общественное обсуждение и только потом на аукцион.

Неудивительно, что инвестор, работавший над формированием участка, аукцион проигрывал либо его заявка отклонялась. Это привело к тому, что многие группы бизнеса исключили марикультуру из сферы своих интересов.

ПОБЕДИТЕЛЬ ЕСТЬ ВСЕГДА

- Новый сервис качественно улучшает условия для инвесторов, процедура формирования рыбоводных участков стала проще. А механизм электронных торгов в том виде, в котором он есть, делает процесс распределения прозрачным и конкурентным, - говорит гендиректор научно-производственной компании аквакультуры «Нереида» Валентин Богославский.

С 2014 года почти каждые торги по рыбоводным участкам оканчивались судебными разбирательствами. Сколько потенциальных инвесторов ушло в другие отрасли, уже точно никто не определит. Главное, что теперь процедура сведена до нескольких месяцев.

- С введением этой системы у покупателя есть гарантия чистоты сделки. Инвестору больше нет нужды погружаться в схемы доступа к участкам, которые ранее предлагали сомнительные лоббистские организации, - считает Александр Ефремов.

Новый сервис прост. Предприниматель в онлайн-режиме выбирает участок. Заявка автоматически попадет в Росрыболовство, которое будет утверждать границы участка и выставлять его на электронный аукцион через интернет-сервис Фонд развития Дальнего Востока. Что немаловажно: пользование интернет-ресурсом инвесторами осуществляется бесплатно. Рыбаки говорят, что этот подход можно легко масштабировать на всю страну не только в плане марикультуры, а также и на другие отрасли экономики.

СПРАВКА «КП»

На аукционы выставлено 46 рыбоводных участков. Первый аукцион на участок площадью 68 га в заливе Петра Великого стартовал 17 июля и завершился в ночь на 18 июля (по мск) продажей участка за более чем 15 млн. рублей. Аукционы в отношении остальных 45 рыбоводных участков стартуют 3 августа и будут продолжаться до конца сентября 2018 года. Росрыболовство планирует разыграть до 15 лотов. В соответствии с поручением вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева с помощью интернет-сервиса и электронных аукционов до 2020 года планируется вовлечь в хозяйственный оборот более 100 тысяч га морских участков.