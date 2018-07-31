Вызываем лосось на себя

СЕГОДНЯ 12:55 2018-07-31T14:00:08+03:00

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Лососевая, или «красная», путина - ответственное время для дальневосточных рыбаков. Добыча одной из любимейшей россиянами рыбы стартует на Дальнем Востоке в начале лета и продолжается до середины августа. В это время рыбаки Камчатки, Сахалина, Курил, Колымы, Хабаровского края и Приморья терпеливо ждут подходов к своим неводам стад лососевых - от массовой горбуши до редкой симы. Обещающая стать рекордной путина стартовала тяжеловато из-за погодных аномалий, но к середине июля, как и прогнозировали ученые, все же набрала обороты.

Ученые обещают рекорды

После неоднозначной «красной» рыбалки прошлого года этой путины рыбаки ждали с нетерпением. Отраслевая наука обнадежила рыбаков, установив для Дальневосточного бассейна рекомендованный вылов в 490 тысяч тонн тихоокеанских лососей (на 158 тысяч тонн больше прогноза «рыбного» 2016 года). Дали добро на вылов 339 тысяч тонн горбуши, 102 тысяч тонн кеты, 41,2 тысячи тонн нерки, 7,7 тысячи тонн кижуча, 544,5 тонны чавычи и 32 тонн симы. Больше всего рыбы в путину рекомендовано выловить на Камчатке (64,6%) и в Сахалинской области (12,8%).

По самому массовому дальневосточному лососю - горбуше - оптимистичный прогноз основывался на данных прошлогодней съемки откочевывающих на зимовку стад. Полевые исследования показали огромное количество горбуши в главном месте промысла - Охотском море, что позволило спрогнозировать на 2018 год вылов 260,5 тысячи тонн этого вида лососевых. Полученные в ходе последней экспедиции данные позволили не только подтвердить прогноз по уловам, но и улучшить его.

Специалисты Тихоокеанского научно- исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центр) с 31 мая по 7 июля бороздили северо-западную часть Тихого океана на научно-исследовательском судне «Профессор Кагановский», проведя 88 тралений. Траловая съемка показала: при благоприятных погодных условиях вылов горбуши в бассейне Охотского моря может достичь 350 - 450 тысяч тонн. Уловы выше первоначального прогноза предполагаются на Камчатке и на Сахалине.

На Западную Камчатку, где прогнозируемый объем составляет 188 тысяч тонн, рыба будет подходить постепенно, так же как к востоку Сахалина и Курилам, где ожидается вылов в объеме 82,2 тысячи тонн.

На Амуре и лимане ожидается освоение 55 тысяч тонн лососевых. Богатая путина ожидается и на Колыме - здесь наука рекомендует освоить почти 9,4 тысячи тонн лососевых.

Уловы пришлось подождать

Стартовавшая в начале лета путина начиналась непросто - ожидаемые крупные стада никак не хотели встречаться с рыбаками и их сетями. По состоянию на 3 июля по всему бассейну было добыто всего 11,3 тысячи тонн красной рыбы - совсем ничего на фоне обещанных рекордов. Но наука предупреждала рыбаков о возможных задержках подхода в районы промысла основных объемов лососевых в связи с неблагоприятными природными условиями.

Траловые съемки специалистов ТИНРО-Центра показали: к началу лета рыба не нагулялась и не достигла достаточной зрелости, что, по мнению ученых, также стало причиной задержки подходов. На Сахалине промысел осложнила и штормовая погода.

- Мы осторожно подходим к прогнозам, - прокомментировал «КП» ход «красной» путины глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. - В прошлом году путина не совсем оправдала ожидания, которые были у науки, особенно в двух регионах - на Сахалине и в Хабаровском крае. Хотя на Камчатке путина была одна из самых рекордных. Сейчас уникальный, наверное, случай. Наши научно-исследовательские суда видят достаточно много рыбы в море, но пока она на нерест не идет и к берегам не подходит в том объеме, в котором хотелось бы. Это из-за холодной воды - она задерживает процессы примерно на две недели. Ждем, ситуация должна проясниться через неделю-две - сбудется ли прогноз институтов. А он достаточно хороший. Второй фактор задержки подходов лососевых - у нас активно на Дальнем Востоке подходит сайра, скумбрия и сардина иваси. Это, по сути, конкуренты за питание с лососевыми. Поэтому возможно изменение по снижению объемов добычи лососевых. Такие процессы проходят циклами - то больше одних рыб, то других.

К путине рыбаки готовятся, как комбайнеры к уборке урожая.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К середине июля ситуация начала выправляться - массовые подходы горбуши, значительные подходы нерки и чавычи начались у берегов Восточной Камчатки. По состоянию на 17 июля вылов составлял уже 50,4 тысячи тонн. А в 20-х числах дальневосточные рыбаки преодолели знаковый рубеж в 100 тысяч тонн. Первыми в активную фазу промысла вступили пользователи Камчатского края и Магаданской области. Им удалось не только ликвидировать отставание, но и превысить объемы вылова за аналогичный период 2016 года.

Остальные регионы ждут своего часа. Так, в Сахалинской области объем вылова пока вдвое меньше прошлогодних. В Приморском крае примерно та же картина. Самое серьезное отставание в Хабаровском крае: 4,6 тысячи тонн, то есть 14,3% от показателя 2016 года.

Рыба не пройдет мимо

К вступлению путины во всех районах промысла в активную фазу готовятся и на берегу. Координацией процесса доставки уловов на берег и последующей отправки рыбопродукции к российским потребителям занимается штаб лососевой путины, организованный при Росрыболовстве. На последнем заседании штаба его руководитель - замглавы Росрыболовства Петр Савчук - поручил дальневосточным территориальным управлениям контролировать процесс логистики рыбопродукции. «Объемы лососевых, рекомендуемые к освоению в этом году, значительные, - говорится в поручении. - Для эффективного промысла нужно подготовиться всему производственному комплексу: обеспечить своевременную приемку рыбных грузов, места и условия хранения, а также оперативную отправку в другие регионы России, где, безусловно, ждут красную рыбу».

Большая часть уловов традиционно попадет на берег через порты Приморья. По данным Приморского территориального управления ведомства, холодильные мощности края сейчас загружены на 45% и готовы принимать на хранение свежепойманного лосося.

Уже получили свежую рыбу жители Камчатки: первая партия охлажденной горбуши поступила на прилавки магазинов Петропавловска-Камчатского 12 июля. А 19 июля судно «Громобой» Рыболовецкого колхоза имени Ленина доставило в столицу Камчатки еще более 200 тонн свежей рыбы. Часть улова горбуши колхоз уже реализует в своих магазинах по социальной цене - 45 рублей за килограмм.