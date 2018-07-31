Сокровища с больших глубин

СЕГОДНЯ 13:15 2018-07-31T14:00:08+03:00

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Дальневосточные моря крайне богаты. Львиная доля - почти 80% вылова - российских рыбы, краба, кальмара и других съедобных морских обитателей добывается в двух морях - Охотском и Японском. Больше 90% из них - на глубинах до 400 метров. Но, как считают ученые, главные богатства этих морей еще не раскрыты и наполовину, а на больших глубинах скрываются поистине несметные запасы ценных объектов промысла - глубоководные виды рыб и крабов. Такими объектами на Дальнем Востоке сейчас занимается очень ограниченное число компаний. Одна из них - рыболовецкий колхоз «Восток-1» из Приморья - проникла в морскую пучину глубже остальных и в ближайшие годы готовится взять новую глубину, где, по мнению ученых, скрываются несметные запасы ценных ресурсов.

Пионеры промысла

Впервые о перспективах глубоководного промысла краба начали говорить в конце 90-х, когда российское правительство, стремясь поставить заслон разгулявшемуся браконьерству, ввело мораторий на добычу традиционных видов краба.

Перед переживавшим и без того не лучшие времена рыбколхозом «Восток-1» тогда встал важный вопрос: поставить флот к причальной стенке и ждать с моря погоды, надеясь на отмену моратория, или рискнуть, вложившись в новое направление. Рыбаки рискнули, и компания занялась освоением глубоководного промысла.

Результаты пришли не сразу, но главное сделали: компания осталась на рынке, был сохранен флот, не остались без работы квалифицированные специалисты. За 16 лет развития «Восток-1» стал лидером глубоководного сегмента рыбодобычи на Дальнем Востоке.

Взятие новых глубин не давалось легко, и для выхода на сегодняшний уровень колхозу потребовалось вложить немало сил и средств.

В 2001 году, когда «Восток-1» твердо решил работать в этом направлении ради развития всего региона (в том числе и с целью сохранения рабочих мест), флот подвергся первой модернизации. На суда установили новые 10-тонные выборочные блоки, конусные ловушки из стального прутка и многое другое, необходимое для промысла оборудование.

В 2003-м компания провела вторую стадию переоборудования судов: на краболовах модернизировали выборочный комплекс, заменили промысловое вооружение - старое уже не могло справляться с нагрузкой на глубине 800 и более метров, изготовили на заказ усиленные крабовые ловушки. Новое оборудование показало себя с лучшей стороны. После повторной модернизации судов приступили к промыслу на глубинах 800 - 1000 метров. С увеличением глубины начали расти уловы - с 4,5 тонны в сутки на 600 - 800 метрах и до 6,6 тонны в сутки на глубине 800 - 1000 метров. Прирост вылова составил 152,8%.

За эти годы добыча глубоководного краба на Дальнем Востоке выросла в два раза, и сегодня компания обеспечивает 15% от всего объема вылова ценного членистоногого в Дальневосточном бассейне. Добыча глубоководной рыбы (прежде всего макруруса) составляет 60% от общего объема вылова глубоководной рыбы Дальневосточного бассейна.

Сегодня «Восток-1» устойчиво добывает краба и рыбу на глубинах до 1,2 км. И собирается «нырнуть» еще глубже.

«Рыбные места» начинаются с 1,4 км

Наработанный годами уникальный опыт компании показывает: чем глубже, тем больше краба.

Ученые ведущего отраслевого Тихоокеанского научно- исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центр), с которым «Восток-1» многие годы сотрудничает в исследованиях глубоководных биоресурсов, подтверждают: запас на больших глубинах колоссальный.

По словам научного консультанта проекта, ведущего научного сотрудника ТИНРО-Центра, кандидата биологических наук Алексея Слизкина, колоссальные запасы «коммерческого» (востребованного на рынке) краба в дальневосточных морях сосредоточены на глубинах более 1,4 км от 6 до 9 месяцев в году, и именно в этот диапазон глубин и нужно попасть рыбакам с их орудиями лова.

Морская пучина скрывает перспективные для освоения виды краба: стригунов - ангулятуса и красного, опилио, японикуса, равношипого, Коуэса, Веррилла, многошипого, Таннера...

Помимо членистоногих, глубина таит огромные запасы ряда рыб, продукция из которых очень конкурентоспособна на внешнем рынке: макруруса (малоглазый, черный, длинноперый и пепельный), лемонемы, кабан-рыбы, морского монаха, берикса, морских окуней, шипощеков, мезопелагических кальмаров.

На уже взятых глубинах «Восток-1» успешно осваивает свои доли квот по крабам-стригунам - ангулятусу и красному, а из глубоководных рыб пока добывает только макруруса и палтуса черного, рассказал «КП» генеральный директор компании Александр Сайфулин.

Инвестиции в будущее

Для выхода на перспективные отметки от 1,4 до 2,5 км «Востоку-1» необходима еще одна модернизация добывающего флота - самая затратная. Оборудование для работы на таких глубинах не из дешевых - чтобы оснастить им 15 судов, требуется около 400 млн. рублей. Дорого, но есть ради чего стараться.

По словам гендиректора рыбколхоза, реализацию проекта просчитывали в двух вариантах: «ускоренному» и «сдержанному». По первому планировалось получить статус резидента Свободного порта Владивосток, чтобы за счет льгот модернизировать флот по «ускоренному» графику и приступить к промышленной добыче глубоководных объектов.

«Если к освоению глубины 1200 метров мы шли 10 лет, то сегодня, имея за плечами колоссальный опыт и уникальные фундаментальные знания, мы можем проект освоения глубин до 2500 метров осуществить за два-три года и начать промышленную добычу с этих глубин», - говорит Александр Сайфулин. С выходом на новые глубины существенно вырастет добыча: по самым скромным подсчетам, на 30 - 40% за три года, отмечает он.

«Из чего мы исходили, предлагая государству нас поддержать? Из того, что очень скоро - через три-четыре года - оно получило бы дополнительные налоговые отчисления на огромную дополнительную прибыль. Но в статусе резидента (Свободного порта Владивосток. - Ред.) нам, к сожалению, отказали по формальным признакам. Объяснили тем, что такой статус может получить только новая компания, что в нашем случае невозможно, учитывая закрепленные за нами как действующим юрлицом доли квот. Поэтому идем по «сдержанному» графику: инвестируем в обновление флота постепенно, чтобы не навредить экономике предприятия. Конечно, теперь это займет больше времени, чем если бы нам помогло государство - в своих же интересах».

Тем не менее проект будет реализован, заверяет он. Компания уже инвестировала в него порядка 200 млн. рублей и надеется, что свои инвестиции окупит.

ТАК И СКАЗАЛ

Генеральный директор компании «Восток-1» Александр Сайфулин. Фото: ЗАО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1".

Генеральный директор компании «Восток-1» Александр САЙФУЛИН:

- Рынок освоен и неуклонно требует наращивания объема продукции. Мы уже не справляемся с запросами покупателей на глубоководного краба. Последовательно работаем с наукой и имеем прекрасные перспективы значительного увеличения общего допустимого улова.