2018-07-31T14:00:08+03:00
Экономика

Плодись, рыбка, большая и маленькая!

В России может появиться новый праздник - День рыбовода
Елена БЕЛОВА
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Катерина МАРТИНОВИЧКатерина МАРТИНОВИЧ
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Рыбак от рыбовода отличается, как охотник от животновода: один собирает то, что дает природа, другой - разводит биоресурсы сам. Тем не менее День рыбака (традиционно празднуют во второе воскресенье июля) отмечается у нас с 1965 года, а Дня рыбовода до сих пор нет. Несправедливо.

Но с этого года все изменится. Предложение об установлении нового праздника уже поддержала Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), ассоциация «Общероссийское отраслевое объединение работодателей в сфере аквакультуры (рыбоводства)», Союз производителей и экспертов аквакультуры, соответствующий проект постановления правительства проходит общественное обсуждение.

Отмечать дату предлагается 7 сентября. В этот осенний день 1829 года родился основоположник отечественного рыбоводства Владимир Врасский (смотрите «Справку «КП»). За 33 года жизни он продумал возможность массового разведения мальков лосося, форели и сига и построил в Новгородской губернии первый в России рыбоводный завод. Он до сих пор работает.

Зачем нам еще один праздник

Животноводство в России, да и в большинстве стран, - понятие обширное. Как понятно из названия этого направления сельского хозяйства, в него входит искусственное разведение всего живого - от крупного рогатого скота до рыбы и пчел. Так с первого животновода повелось - сына Адама и Евы библейского Авеля. Но всем причастным к работе с водными биоресурсами хочется стимулировать на новые свершения именно рыбоводов. Потому что, несмотря на огромные водные просторы (не считая океанов и морей, у нас 25 млн. гектаров озер, 5 млн. гектаров водохранилищ, около 155 гектаров прудов), у нас вылавливается в 27 раз больше, чем разводится. По вылову Россия входит в пятерку лидеров, а по разведению не попадает и в двадцатку. Наша страна выращивает меньше, чем полпроцента от мирового объема производства рыбы.

Словом, как написано в пояснительной записке к проекту, появление профессионального праздника «будет способствовать развитию отечественной аквакультуры (рыбоводства), повышению престижа профессии рыбовода и признанию заслуг работников российских рыбоводных хозяйств».

ТАК И СКАЗАЛ

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ:

- Сегодня на Китай приходится боле 70% мировой аквакультуры. Китайские рыбоводы производят более 50 млн. тонн такой продукции, российские - 10 тысяч тонн. Примечательно, что четверть всей мировой аквакультуры - а это 24 млн. тонн - составляют водоросли.

СПРАВКА «КП»

Владимир Павлович ВРАССКИЙ (1829 - 1862)

Русский ученый, положивший начало промышленному рыбоводству. Заинтересовавшись искусственным оплодотворением рыбьей икры, поставил цель провести массовое разведение мальков, а также акклиматизацию на севере осетровых для заселения ими водоемов Новгородчины. В 1854-м разработал технологию выведения здоровых мальков из искусственно оплодотворенной икры. В 1856 - 1857 гг. построил на реке Пестовке в селе Никольском первый в России рыбоводный завод и организовал при нем прудовое хозяйство.

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