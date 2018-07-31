Моллюск голубых кровей

СЕГОДНЯ 14:00 2018-07-31T14:00:08+03:00

Про кальмаров в народе говорят: ни рыба ни мясо, но при этом очень любят

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Кальмар - еда уникальная: он одновременно очень вкусный и вполне себе диетический продукт. Что редкость. Исключение составляют лишь сушено-соленые снеки из них - там калорийность в три раза больше, чем в свежем. Тем не менее гурманы очень ценят его за отличный вкус и за быстрое приготовление.

Чернильный хищник

Кальмар - головоногий моллюск, обитающий практически во всех широтах. Самые массовые скопления - в субтропических частях океанов и морей (Средиземное море, Атлантический и Тихий океаны). Тело его похоже на торпеду с 10 щупальцами, на которых расположены присоски. С их помощью кальмары защищаются от врагов и добывают пищу. Кальмары - хищники, а при дефиците еды могут есть себе подобных. У каждой особи есть мешок с чернильной жидкостью - моллюск выбрасывает ее в пространство при приближении опасности. Многие неопытные рыболовы не единожды получили заряд в лицо. Свежепойманный кальмар - деликатес для знатоков. Они его едят сырым, обмакивая кусочки в соевый соус с васаби (японской горчицей). Но лучше все же его замариновать в уксусе или подвергнуть минимальной термической обработке.

В России в магазинах продается кальмар в основном двух видов - тихоокеанский и командорский. Их ловят как на Дальнем Востоке, так и на Северо-Западе.

Тихоокеанский

Самый важный промысловый кальмар в мире - массовый стайный вид. Обитает в северо-западной части Тихого океана и в прилежащих морях - на юге Охотского, в Японском, Желтом и Восточно-Китайском. Длина туловища обычно до 25 - 30 см. Мантия узкая, мускулистая, плавник ромбический, крупный, ширина больше длины, в хвост не вытянут. Окраска в спокойном состоянии сверху светло-красно-буроватая.

Командорский

Единственный важный промысловый вид семейства гонатид (Gonatidae). Он средних размеров, длина мантии до 42 - 43 см, вес - до 2,2 - 2,6 кг. Ткани мускулистые, но более водянистые. Распространен от Берингова моря до Корейского пролива, многочислен в Охотском и Японском морях. В наших водах это единственный кальмар, которого добывают в значительном количестве.

Вам кальмара без костей? Фото: ZUMA press.

РЕЦЕПТ

Салат «Белый» на скорую руку

Ингредиенты:

Кальмар «Командорский» - 0,5 кг

Яйца - 3 шт.

Лук репчатый салатный - 30 - 40 г

Майонез - 1 ст. ложка

Способ приготовления:

Яйца и кальмара отварите, порубите все кубиками, добавьте мелко нарезанный лук. Все смешайте и заправьте майонезом. Соус можно заменить ложкой сметаны и горчицы. Добавить соль и перец по вкусу, украсить веточкой петрушки.

5 удивительных фактов

➊ Быстрые пловцы - уступают в скорости только тунцу и дельфинам.

➋ У них три сердца и совсем нет костей.

➌ Отменное зрение. Его глаза сходны с глазом человека. Только у кальмара-гиганта они размером с два сложенных вместе футбольных мяча.

➍ Самый крупный из найденных гигантских кальмаров составлял длину 18 метров, 12 из них - щупальца. Вес может достигать 300 кг. А есть и очень маленькие кальмары - практически планктон. Плавают по поверхности стайками, а полость, заполненная нашатырем, не позволяет им тонуть.

➎ У него кровь голубого цвета. Так получилось за счет содержания гемоцианина вместо гемоглобина, а роль железа у кальмаров играет медь.

Так поедим!

По словам диетолога, спортивного нутрициолога Марины Удалых, кальмар - идеально сбалансированный продукт. Подходит всем преверженцам правильного питания. Низкокалориен, в нем много белка, практически нет жиров и углеводов. В белке кальмара много аминокислот, а аминокислоты - лизин и аргинин - отвечают за иммунитет и работоспособность человека.

- Также он богат калием, который нам необходим для работы сердечной мышцы и нормализации давления. Содержит много йода, необходимого для хорошей работы щитовидной железы, благотворно влияет на всю эндокринную систему. Содержащиеся в нем витамины С и РР (никотиновая кислота) улучшают все обменные процессы в организме, а витамин Е улучшает кожу и повышает настроение, - отмечает нутрициолог.

Но есть и минусы.

Кальмар в списке сильнейших аллергенов, поэтому вводить его в рацион нужно постепенно. По этой же причине кальмаров не рекомендуют кормящим грудью - аллергия может проявиться у малыша. К тому же все моллюски впитывают все вредные вещества из воды, в которой обитают, поэтому может возникнуть пищевое расстройство от большого количества съеденного белка.

Отмечались и случаи поражения людей, поевших их в сыром виде (сасими и суси), личинками нематод, паразитировавших в кальмарах. Неприятно, но при своевременном лечении быстро проходит.

В целом же кальмар не только вкусный и самый доступный по цене вид морепродуктов, но и очень ценный и полезный продукт.

Как выбрать и правильно съесть

В пищу употребляют щупальца и тушку. До недавнего времени моллюск считался деликатесом, но с развитием морского промысла продукт стал доступным по цене и прижился на прилавках. Продают кальмара мороженым или в консервах. Конечно, свежезамороженный намного вкуснее и блюд из него можно приготовить много. Экономным подойдет нечищеный кальмар - он на 30% дешевле. Чистить его просто. Сначала надо переложить тушку из морозилки в холодильник. Когда она оттает, переместить в условия комнатной температуры и держать до восстановления нормального состояния. Потом на пять секунд опустить в горячую воду - и сразу в холодную. Шкурка свернется, и ее будет легко убрать с тушки. Но идеальный вариант - купить потрошеные очищенные тушки. Например, такие продает компания «Океанрыбфлот» под названием «Кальмар Командорский». Особенность: его обрабатывают прямо в море сразу после вылова. Идеально очищен! А при разморозке выделяется всего 30 - 40 мл воды.

Кальмары быстро готовятся, поскольку мясо их очень нежное. Отваривать его нужно в кипящей воде не более полутора минут. Если больше - мясо станет резиновым. При жарке и тушении также не надо увлекаться - двух минут хватит. Очень хорошо сочетаются с кальмаром сливочное масло, яйца, свежие огурцы, морковь, авокадо, стрелки чеснока, репчатый лук и зелень.