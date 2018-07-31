Сталкивались ли вы со страховыми мошенниками?

СЕГОДНЯ 14:35 2018-07-31T15:44:42+03:00

Рынок страхования в России растет, но вместе с ним набирает обороты и мошенничество в этой сфере. Хотя страховой полис давно стал неотъемлемым элементом нашей жизни, многие не задумываются о том, что защиту даёт только настоящий полис, а не подделка

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Только он гарантирует, что при наступлении страхового случая страхователь получит все выплаты по договору и сможет возместить свои убытки.

Тем временем упрямая статистика говорит, что около половины услуг от посредников по страхованию носит криминальный характер. Только за прошлый год в полицию обратилось больше восьми тысяч человек с заявлениями о недобросовестных услугах в сфере страхования. Против фирм-однодневок, продающих своим клиентам фальшивки, выступают и легальные страховщики, и правоохранительные органы. Мы решили выяснить, как видят ситуацию сами потребители.