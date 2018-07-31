Прогноз работы: водитель

31 Июль 15:00 2018-07-31T15:08:03+03:00

Профессия водитель актуальна в любое время. Даже сегодня, когда быстрыми темпами развиваются другие виды транспорта, без автомобильных перевозок трудно обойтись

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К тому же профессия водителя – это не только грузовые перевозки, но и вождение ведомственного или личного транспорта. Поэтому опытный водитель востребован всегда, и труд его оплачивается весьма высоко.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В РОССИИ – 54 000

Минимальная предлагаемая работодателями зарплата – 23 100 рублей.

Максимальная – 620 100 рублей.

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Лучшие работодатели:

М.такси

локация: Москва и Санкт-Петербург

сайт: http://m.taxi/driver

телефон: +7 (495) 000-04-95

Компания М.такси – это новый бренд, созданный группой выпускников MBA МГУ, имеющих богатый опыт в создании лучшего такси комфорт- и бизнес-класса в Москве и Санкт-Петербурге.

Согласно исследованиям мнения наших пассажиров, более 95% опрошенных пассажиров важны такие показатели, как вежливые водители, чистые и комфортные автомобили, прозрачные цены и своевременность подачи. С учетом мнения наших пассажиров и более чем 10 лет опыта нашей работы мы вывели идеальную формулу лучшего такси в городе, назвав ее «3К (Три К)».

Формула «3К» очень проста:

Качество водителя.

Качественный автомобиль.

Качество подачи.

Наша служба качества круглосуточно отслеживает выполнение простых правил «3К».

Миссия компании М.такси – предоставлять жителям и гостям города услуги такси с сервисом, соответствующим мировым стандартам.

Мы предлагаем новые автомобили SKODA Octavia 2015–2016 года класса комфорт. Автомобили ŠKODA Octavia стали лучшими в России в 2015 году, по мнению 938 904 человек из 85 регионов России (премия «Автомобиль года» вручается с 2000 года и считается одной из самых масштабных в России). Мы ищем сотрудников, которые разделяют наши ценности и стремление быть лучшими. Присоединяйтесь к нашей команде! Возьми новое авто и зарабатывай!

ЗДЕСЬ ТАКСИ, ГДЕ ВОДИТЕЛЬ ГЛАВНЫЙ!

ООО «КЛавто»

локация: Москва и Московская область

сайт: https://www.klavto.ru

телефон: +7 (495) 790-10-75

Крупная стабильная автобусная компания ООО «КЛавто» – 18 лет на рынке пассажирских перевозок. Приглашает водителей автобусов (категория D).

Обязанности:

– Корпоративные перевозки сотрудников российских/международных компаний/бизнес-центров/торговых центров (без денежных расчетов).

– Экскурсионные/туристические поездки.

Требования:

– Стаж работы от 1 года на автобусах (от 30 посадочных мест), подтвержденный документально (трудовая книжка, договор).

– Российские водительские права категории D.

– Хорошее знание ПДД.

– Спокойный стиль вождения. Безаварийность.

– Доброжелательное отношение к людям, грамотная речь.

Условия:

– Трудоустройство по ТК РФ.

– Заработная плата от 60 000–100 000 рублей.

– График работы: 5/2 с плавающими выходными; сменный; вахта.

– Бесплатное общежитие.

– Премии (ежемесячно); 13-я з/плата, материальная помощь.

– Корпоративные мероприятия; подарки ко дню рождения.

– Подарки детям на Новый год.

– Бесплатная корпоративная мобильная связь и корпоративная форма одежды.

– Бесплатная мойка.

– Собственная станция техобслуживания (водитель не занимается ремонтом).

– Помощь в получении карты тахографа СКЗИ.

– Автобусы: Higer, Yutong, Man, Mercedes, Scania.

ГК «АЛИДИ»

локация: Нижний Новгород

сайт: http://www.alidi.ru

телефон: +7 (831) 462-99-00

АЛИДИ производит доставку грузов в города России (Ростов, Краснодар, Таганрог, Волгоград, Саратов, Самара, Курган, Лянтор, Магнитогорск, Тюмень, Нефтеюганск, Нижневартовск, Оренбург, Первоуральск, Сургут, Ханты-Мансийск, Тобольск, Екатеринбург); Республики Беларусь (Минск), Казахстана (Алма-Ата, Астана).

Компания АЛИДИ на регулярной основе осуществляет междугородние перевозки между Нижним Новгородом, Москвой, С.-Петербургом и другими городами Российской Федерации. Мы предлагаем свои услуги по организации грузоперевозок и транспортно-экспедиторскому обслуживанию как по прямым, так и по обратным направлениям.

Ежемесячно мы доставляем более 1000 заказов собственным и наемным автомобильным парком. В нашем распоряжении находятся новые высокотехнологичные автопоезда, а более 30 наших транспортных контрагентов проверены годами сотрудничества.

Мы максимально оптимизируем перемещение товара, разрабатываем самые приемлемые маршруты и максимально снижаем ваши издержки.

Конкурентоспособность наших тарифов обеспечивается наличием значительных и стабильных грузопотоков наших складских клиентов через склад в Нижнем Новгороде.

ГрузовичкоФ

локация: Санкт-Петербург

сайт: http://www.gruzovichkof.ru/

телефон: +7 (812) 605-97-04

Мы создаем мир технологичных, надежных и комфортных грузоперевозок для всех, кто ценит свое время и хочет посвятить его бизнесу, личным делам или отдыху.

«ГрузовичкоФ» – это профессионализм и высокое качество услуг. В нашей компании работают специалисты высочайшего уровня, которые каждый день беспокоятся о вашем комфорте и удобстве. Наши клиенты могут рассчитывать на нас, ведь наш многолетний опыт позволяет выполнять любые задачи, связанные с грузоперевозками. Мы не боимся брать на себя ответственность за свою работу, своих сотрудников и результат, потому что уверены в качестве наших услуг.

«ГрузовичкоФ» – это удобство и доступность в любое время. Мы предоставляем широкий комплекс транспортно-логистических услуг. Мы возьмем на себя выполнение любых поручений наших клиентов, пока они заняты своими делами. С каждым клиентом мы работаем индивидуально и предлагаем пакет подходящих услуг исходя из потребностей. Мы на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Клиенты могут обратиться в нашу компанию в любое удобное для них время – мы готовы приехать в течение 15 минут.

«ГрузовичкоФ» – это честность и прозрачность в отношении с клиентами. Мы держим свои обещания и делаем все, чтобы нам доверяли. Мы нацелены на долгосрочные отношения с нашими клиентами. Мы гарантируем честное ценообразование и фиксированную стоимость каждой поездки. Мы всегда готовы к коммуникации с клиентом и открыты для предложений, пожеланий и комментариев.

«ГрузовичкоФ» – команда профессионалов, где каждый занимается своим делом. Мы заинтересованы в наилучшем результате – и понимаем, что это возможно только благодаря сплоченной и целенаправленной работе.

• Мы можем добиться многого, потому что мы профессионалы.

• Мы хотим большего, потому что мы амбициозны.

• Мы действуем решительно, чтобы достичь высоких результатов.

Наше будущее – это лидерство в сфере малотоннажных и крупнотоннажных перевозок. За 5 лет мы собираемся открыть филиалы во всех крупнейших городах России и СНГ, вывести грузоперевозки на принципиально новый технологический и качественный уровень и привлечь лучших специалистов в сфере транспортно-логистических услуг.

К 2021 году мы планируем достичь следующих показателей:

• Доля на рынке малотоннажных перевозок – более 50%

• Доля на рынке крупнотоннажных перевозок – не менее 5%

• География присутствия: более 200 городов с населением более 30 тыс. человек

• Лучший работодатель среди транспортных компаний России

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ПЭК»

локация: Москва

сайт: http://pecom.ru/

телефон: + 7 (495) 660-11-11

Компания «ПЭК» – один из крупнейших российских грузоперевозчиков, специализируется на перевозке сборных грузов. Известна на рынке логистических услуг оптимальными сроками перевозки, широкой филиальной сетью и высоким уровнем сервиса. Компания создана в 2001 году, для перевозок использует авто- и авиатранспорт. «ПЭК» доставляет грузы по всей территории РФ (включая Крым) и территории Казахстана. С 2014 года открыта доставка грузов с территории КНР. Для доставки принимаются как небольшие корреспондентские отправления, так и грузы весом до 20 тонн. Услугами «ПЭК» ежемесячно пользуются более 300 тыс. клиентов: производственные и дистрибьюторские компании, федеральные и региональные торговые сети, интернет-магазины и обычные жители. Служба доставки отправляет и забирает грузы из любой точки в радиусе 300 км от каждого филиала: таким образом, в зону обслуживания Компании «ПЭК» входят около 100 000 населенных пунктов!

X5 Logistics

локация: вся Россия

сайт: https://www.x5.ru/ru

телефон: +7 (800) 511-29-39

X5 Logistics – транспортная компания в составе X5 Retail Group, включающая в себя 13 автотранспортных предприятий и 16 логистических площадок (кросс-докинг). Собственный автопарк состоит из более чем 2300 единиц транспортных средств различного тоннажа. Самые современные модели автомобилей перевозят продукцию для магазинов по всей стране, что позволяет сохранить для наших покупателей свежесть и полезность продуктов.

Распределительные центры торговых сетей и кросс-докинговые площадки образуют единую товаропроводящую сеть, структурно подразделяющуюся на федеральные и региональные поставки.

X5 Logistics является новатором автоперевозок и экспедирования. Применяются новейшие эксклюзивные разработки и программные продукты, аналогов которым в российских автоперевозках нет.

X5 Retail Group – безусловный лидер российской продуктовой розничной торговли. В основе нашего успеха – корпоративный дух, вовлеченность наших сотрудников и вера каждого в цели организации. Мы уважаем личность, служим интересам покупателей и стремимся к совершенству в нашей ежедневной работе.