Молодые мамы, двигайте телами: Бывшие «ВИА Гры» против новых участниц сексапильного коллектива

СЕГОДНЯ 16:35 2018-07-31T18:18:07+03:00

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На фестивале «Жара», который завершился в Баку, на одной сцене выступили и бывшие участницы девичьего трио, и новая «ВИА Гра». Анна Седокова, Вера Брежнева, Светлана Лобода и Альбина Джанабаева давно уже покинули проект и занялись сольными карьерами. Тем интереснее их сравнить с девушками, которые моложе их лет на десять и только набирают свою популярность.

Вера БРЕЖНЕВА, 36

Эта певица приятно удивила гостей вечера экстремальным декольте чёрного комбинезона. Казалось, еще чуть-чуть, и Баку увидит все самые сокровенные тайны Брежневой, которые кокетливо выглядывали из выреза. Но обошлось без сенсаций. Сама Вера объяснила свой наряд просто: «Жара» должна быть «жарой».

Вера Брежнева.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна СЕДОКОВА, 35

У певицы был эффектный номер - Анна исполняла песню «Отпусти меня» в компании двух зеркальных кинетических лошадей. Но все взгляды были устремлены не на чудо техники, а пятую точку артистки. Седокова как-то незаметно для всех вырастила достойную замену формам Ким Кардашиан, активно занимаясь спортом. Ее наряд в виде черной полупрозрачной туники обтянул все, что надо, и показал самые интересные подробности.

Анна Седокова.

Светлана ЛОБОДА, 35

Певица прилетела на фестиваль всего на один день - артистка, которая чуть больше месяца назад стала мамой, уже нарасхват, Концерты, гастроли, плюс маленькая дочь, которой надо уделять внимание. На фестивале Света появилась в роскошном черном комбинезоне, который подчеркнул ее стройные ноги.

Светлана Лобода.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Альбина ДЖАНАБАЕВА, 39

Для выступления в последний вечер экс-«ВИА Гра» надела сексуальный наряд. Голая спина, декольте, «упакованное» в ткань цвета золота, и пышная юбка с глубоким разрезом по центру - все что надо для того, чтобы достойно презентовать песню Любы Успенской.

Альбина Джанабаева.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новая «ВИА Гра»

Эрика Герцог, Анастасия Кожевникова и Ольга Меганская порадовали гостей фестиваля номером у бассейна. Девушки надели максимально короткие платья, которые только возможно - еще буквально пара миллиметров, и будут видны не только чашечки, но и весь сервиз. Зато из-за таких коротеньких костюмов ноги выглядят максимально длинными, что, конечно, всегда хорошо.

Группа "ВИА Гра"Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Вера Брежнева. Эта певица приятно удивила гостей вечера экстремальным декольте чёрного комбинезона, который она надела на красную дорожку. Казалось, еще чуть-чуть, и Баку увидит все самые сокровенные тайны Брежневой, которые кокетливо выглядывали из выреза на груди. Но обошлось без сенсаций. Сама Вера просто объяснила свой наряд: «Жара» должна быть «жарой». (подробности)