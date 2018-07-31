"Яндекс" рассказал, что россияне чаще всего спрашивают о лете

СЕГОДНЯ 17:25 2018-07-31T17:27:38+03:00

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Второй месяц лета уже подходит к концу, однако не стоит расстраиваться, ведь у нас осталось еще более тридцати дней на то, чтобы полностью насладиться всеми прелестями этой поры.

Например, "Яндекс" решил порадовать своих пользователей и раскрыть статистику наиболее волнующих вопросов самого жаркого времени года. Речь шла о мороженом, фонтанах, курортах и, конечно же, футболе, который этим летом накрыл "волной" всю нашу страны.

Популярность запросов оценивалась по стобалльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл. Выяснилось, что больше всего в лете наших соотечественников интересует именно отдых, причем недорогой и на море. Также по 98 баллов ушло на запросы о том, "сколько дней до лета" и "когда лето наступит". Отдельные пользователи в этом вопросу интересовались также мнением синоптиков (53 б.).

Чаще всего россиян интересовал морской отдых на родных берегах.

Также россиян волновало, что будет модно летом 2018 года (78 б.), с какого числа наступит бабье лето (73 б.), чем заняться в это теплое время года (66 б.), какие цветы посадить на даче (60 б.), какие летние шины лучше купить (49 б.) и несколько необычное - "где живут снегири летом" (43 б.).

Не смогли составили статистики обойти стороной и тему мороженого - главного лакомства летней поры. Данные показали, что за последний год пользователи чаще всего интересовались мороженым из молока (100), бананов (77) сливов (65), сгущенки (55), йогурта (44), вина (38), а также из клубники, творога, арбуза и даже сирени.

Что касается, арбуза и дыни, то, согласно соотношению количества запросов с этими словами к среднему числу в сутки за год, то в прошлом году полосатую ягоду искали в два раза чаще, чем ее главного "соперника". Пик пришёлся на 9 сентября, когда интерес вырос аж в двенадцать раз, что, вероятно, связано с проведением фестивалей арбузов в городах России. При этом больше всего этими лакомствами интересуются пользователи в возрасте 25–34 лет, а женщины ищут арбуз и дыню в два и два с половиной раза чаще, чем мужчины.

Еще одной по-настоящему летней темой является дача, на которую от суеты сбегают многие жители мегаполисов и других крупных городов. "Яндекс" выяснил, что чаще всего россияне интересуются, как свими руками обустроить на даче цветники и клумбы. Дальше в рейтинге идут туалет (93), альпийская горка (87), пруд (81), душ (80), дорожки (77), грядки (74),детская площадка (62), беседка (60), детский домик (59),бассейн (54), водопровод (54), веранда к дому (53), газон (51) и сарай (50). Меньше 50 баллом в этой статистической таблице набрали качели, тротуарная плитка, кострище, забор и летняя кухня.

Для многих россиян лето это отдых на даче, так что число подобных запросов оправдано.

Что касается курортов, то здесь самыми востребованными у наших соотечественников оказались Краснодарский край, Турция ,Соль-Илецк, Крым, Испания, Италия, Сестрорецк, Абхазия, Греция, Тунис, Кипр, Грузия, Азовское море, Вьетнам и Черногория.

Рейтинг же самых популярных фонтанов представлен следующим образом: петергофские фонтаны, поющие фонтаны в сочинском Олимпийском парке, "Дубай", "Фонтан слёз" в Бахчисарае, римский фонтан Треви и московский фонтан "Дружба народов". Остальные водные сооружения набрали меньше 50 баллов, но все равно пользовались большим спросом у россиян - Театральный фонтан в Перми, "Магический фонтан Монжуика" в Барселоне, "Бармалей" в Волгограде, "Сердце Волги" в Саратове, "Фонтан четырёх рек" в Риме, сухой фонтан в Воронеже, поющий фонтан в Калининграде, уфимский фонтан "Семь девушек" и поющие фонтаны в Анапе.

Учитывая, что летом этого года в нашей стране прошел Чемпионат мира по футболу, нельзя не затронуть и запросы по этому виду спорта. Так, чаще всего россияне спрашивали, во сколько начнется футбол, с кем наша сборная сыграет в 1/8 финала, "кто сегодня играет в футбол чм 2018", "когда играет сборная России по футболу". Также пользователи интересовались стоимостью билета на мундиаль, датой окончания чемпионата и тем, где он пройдет в 20202 году. Не менее интересны нашим соотечественникам были результаты "вчерашних" матчей, а также сколько таймов в футболе и, что такое офсайд. Последние результаты говорят о том, что проведение мундиаля в России привлекло в этот вид спорта множество новых болельщиков.

Популярные запросы на футбольную тематику.

Говоря о футболе, нельзя не упомянуть и запросы жителей нашей страны о пиве, которое является неотъемлемой частью всех подобных празднеств. Так, пользователи "Яндекса" интересовались что такое крафтовое пиво, сколько этот напиток выветривается, как сварить пиво в домашних условиях, сколько в нем калорий в пиве, какое пиво самое лучшее в России, как сделать букет из пива и закуски своими руками и как бросить пить пиво. Менее 50 баллов этой статистике набрали запросы - "как открыть пиво зажигалкой, "стаут пиво что это тако, "сколько градусов в пиве", "как правильно пить пиво" и "что приготовить к пиву".