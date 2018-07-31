2018-07-31T17:27:38+03:00
Умные вещи

"Яндекс" рассказал, что россияне чаще всего спрашивают о лете

Анализ статистики пользовательских запросов позволил узнать, что популярнее - арбуз или дыня, какие курорты наиболее востребованы и многое другое
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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"Яндекс" выяснил, какие летние темы интересуют россиян больше всего"Яндекс" выяснил, какие летние темы интересуют россиян больше всегоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Второй месяц лета уже подходит к концу, однако не стоит расстраиваться, ведь у нас осталось еще более тридцати дней на то, чтобы полностью насладиться всеми прелестями этой поры.

Например, "Яндекс" решил порадовать своих пользователей и раскрыть статистику наиболее волнующих вопросов самого жаркого времени года. Речь шла о мороженом, фонтанах, курортах и, конечно же, футболе, который этим летом накрыл "волной" всю нашу страны.

Популярность запросов оценивалась по стобалльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл. Выяснилось, что больше всего в лете наших соотечественников интересует именно отдых, причем недорогой и на море. Также по 98 баллов ушло на запросы о том, "сколько дней до лета" и "когда лето наступит". Отдельные пользователи в этом вопросу интересовались также мнением синоптиков (53 б.).

Чаще всего россиян интересовал морской отдых на родных берегах.

Чаще всего россиян интересовал морской отдых на родных берегах.

Также россиян волновало, что будет модно летом 2018 года (78 б.), с какого числа наступит бабье лето (73 б.), чем заняться в это теплое время года (66 б.), какие цветы посадить на даче (60 б.), какие летние шины лучше купить (49 б.) и несколько необычное - "где живут снегири летом" (43 б.).

Не смогли составили статистики обойти стороной и тему мороженого - главного лакомства летней поры. Данные показали, что за последний год пользователи чаще всего интересовались мороженым из молока (100), бананов (77) сливов (65), сгущенки (55), йогурта (44), вина (38), а также из клубники, творога, арбуза и даже сирени.

Что касается, арбуза и дыни, то, согласно соотношению количества запросов с этими словами к среднему числу в сутки за год, то в прошлом году полосатую ягоду искали в два раза чаще, чем ее главного "соперника". Пик пришёлся на 9 сентября, когда интерес вырос аж в двенадцать раз, что, вероятно, связано с проведением фестивалей арбузов в городах России. При этом больше всего этими лакомствами интересуются пользователи в возрасте 25–34 лет, а женщины ищут арбуз и дыню в два и два с половиной раза чаще, чем мужчины.

Еще одной по-настоящему летней темой является дача, на которую от суеты сбегают многие жители мегаполисов и других крупных городов. "Яндекс" выяснил, что чаще всего россияне интересуются, как свими руками обустроить на даче цветники и клумбы. Дальше в рейтинге идут туалет (93), альпийская горка (87), пруд (81), душ (80), дорожки (77), грядки (74),детская площадка (62), беседка (60), детский домик (59),бассейн (54), водопровод (54), веранда к дому (53), газон (51) и сарай (50). Меньше 50 баллом в этой статистической таблице набрали качели, тротуарная плитка, кострище, забор и летняя кухня.

Для многих россиян лето это отдых на даче, так что число подобных запросов оправдано.

Для многих россиян лето это отдых на даче, так что число подобных запросов оправдано.

Что касается курортов, то здесь самыми востребованными у наших соотечественников оказались Краснодарский край, Турция ,Соль-Илецк, Крым, Испания, Италия, Сестрорецк, Абхазия, Греция, Тунис, Кипр, Грузия, Азовское море, Вьетнам и Черногория.

Рейтинг же самых популярных фонтанов представлен следующим образом: петергофские фонтаны, поющие фонтаны в сочинском Олимпийском парке, "Дубай", "Фонтан слёз" в Бахчисарае, римский фонтан Треви и московский фонтан "Дружба народов". Остальные водные сооружения набрали меньше 50 баллов, но все равно пользовались большим спросом у россиян - Театральный фонтан в Перми, "Магический фонтан Монжуика" в Барселоне, "Бармалей" в Волгограде, "Сердце Волги" в Саратове, "Фонтан четырёх рек" в Риме, сухой фонтан в Воронеже, поющий фонтан в Калининграде, уфимский фонтан "Семь девушек" и поющие фонтаны в Анапе.

Учитывая, что летом этого года в нашей стране прошел Чемпионат мира по футболу, нельзя не затронуть и запросы по этому виду спорта. Так, чаще всего россияне спрашивали, во сколько начнется футбол, с кем наша сборная сыграет в 1/8 финала, "кто сегодня играет в футбол чм 2018", "когда играет сборная России по футболу". Также пользователи интересовались стоимостью билета на мундиаль, датой окончания чемпионата и тем, где он пройдет в 20202 году. Не менее интересны нашим соотечественникам были результаты "вчерашних" матчей, а также сколько таймов в футболе и, что такое офсайд. Последние результаты говорят о том, что проведение мундиаля в России привлекло в этот вид спорта множество новых болельщиков.

Популярные запросы на футбольную тематику.

Популярные запросы на футбольную тематику.

Говоря о футболе, нельзя не упомянуть и запросы жителей нашей страны о пиве, которое является неотъемлемой частью всех подобных празднеств. Так, пользователи "Яндекса" интересовались что такое крафтовое пиво, сколько этот напиток выветривается, как сварить пиво в домашних условиях, сколько в нем калорий в пиве, какое пиво самое лучшее в России, как сделать букет из пива и закуски своими руками и как бросить пить пиво. Менее 50 баллов этой статистике набрали запросы - "как открыть пиво зажигалкой, "стаут пиво что это тако, "сколько градусов в пиве", "как правильно пить пиво" и "что приготовить к пиву".

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