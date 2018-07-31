2018-07-31T19:18:02+03:00
Звезды

Тарзан показал сына, который еще красивее, чем он

Еще немного и Архип затмит самого известного российского стриптизера
Петр СИМОНОВ
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Сергей Глушко.Сергей Глушко.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Семья Наташи Королевой и Сергея Глушко всегда на слуху. Оба очень яркие, заметные, слава обоих не меркнет десятилетиями. Певица давно не ревнует своего мужа-Аполлона, телом и танцами которого восхищаются сотни тысяч зрительниц его «Тарзан-шоу».

То, насколько артист привлекателен, он сам с радостью любит подчеркивать. Голых фото Тарзана в его микроблоге миллион. Вот как он недавно «проветривал» свой «концертный костюм».

tarzan___officialtarzan___official
Эээх! Люблю дачу...))))) Проветриваю концертный костюм... Понеслась !!! #тарзан #тарзаншоу #tarzan #tarzanprivategym
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Что говорить, 48-летний стриптизер и бодибилдер следит за своим телом. А еще у него роскошная жена. Хоть они и шутят о том, что в их семье папа красивый, а мама деловая, мама у них огонь. Наташа Королева еще та красотка! И сын у них взял от родителей самое лучшее.

И вот он какой. Папа с гордостью его показывает. Он растет еще большим красавчиком, чем отец.

tarzan___officialtarzan___official
"Моя гордость!"
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Еще немного, и 16-летний Архип затмит папу. Фанаты рубятся в споре, на кого парень похож больше. Мнения разделились 50 на 50.

Напомним, Наталья Королева закрутила роман с Сергеем Глушко, когда ее брак с Игорем Николаевым подходил к своему логическому завершению 17 лет назад. Как признавалась сама артистка, официальный развод она оформляла беременной. Через год после рождения Архипа его родители официально расписались. У Тарзана до Королевой также был один неудачный брак.

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