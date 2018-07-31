2018-07-31T19:00:20+03:00
Экономика

Дробить и не платить: Камчатский предприниматель три года уходил от уплаты налогов

А теперь пытается доказать, что «государство кошмарит бизнес»
Андрей ЗАЙЦЕВ
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Спор предпринимателя с налоговиками обернулся для него уголовным делом.Спор предпринимателя с налоговиками обернулся для него уголовным делом.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Федеральная налоговая служба борется с различными способами оптимизации налогов. Так, уменьшается число выявленных фирм-однодневок. А популярная раньше схема дробления бизнеса может даже привести на скамью подсудимых. Пример тому - дело камчатского предпринимателя Сергея Митюшина, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов и которому теперь грозит шесть лет тюрьмы.

ЮРЛИЦА РАЗНЫЕ, ВЛАДЕЛЕЦ ОДИН

Суть «дробильной» схемы проста - крупная компания делится на несколько маленьких (ООО и ИП), чтобы получить максимальные налоговые льготы. К примеру, перейти на упрощенную систему налогообложения (когда нужно платить только 6% с оборота или 15% по схеме «доходы минус расходы») или на единый налог на вмененный доход (ЕНВД платится, только исходя из торговой площади, которую занимает точка предпринимателя).

С применением современных информационных технологий такое дробление очень быстро вычисляется налоговиками. И те доначисляют налоги. Только в 2018 году по такой схеме уже взыскали 12 млрд. рублей, это почти вдвое больше, чем за весь прошлый год, пишет МК.

Не удалось обхитрить фискальную систему и владельцу камчатского ООО «Автомир» Сергею Митюшину. ИФНС по Петропавловску-Камчатскому выявила в работе его компаний за 2012 – 2014 годы признаки дробленки и доначислила к уплате в бюджет 163 млн. рублей. Предприниматель платить отказывается и отстаивает свою правоту в суде, убеждая, что это нормально, когда бизнес с годовым оборотом в 1,2 млрд. рублей платит в бюджет... 6 млн. рублей. Суды двух инстанций уже подтвердили правоту ФНС, но Митюшин подал кассационную жалобу, которая будет рассматриваться 1 августа.

Похоже, такая настойчивость предпринимателя привела к тому, что против него возбудили и уголовное дело - по пункту «б» части 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Она предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 6 лет. Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю установило, что Митюшин, будучи одновременно владельцем 80%, гендиректором и главным бухгалтером ООО «Автомир», в 2012 – 2014 годах нарушил сразу несколько статей Налогового кодекса РФ.

«С целью минимизации своих налоговых обязательств и сохранения права на применение УСН и ЕНВД создал схему дробления бизнеса путем переноса части доходов на взаимозависимые юридические лица: ООО «Автоцентр», ООО «Автошина» и ИП Бондаренко С.В.», — говорится в материалах дела.

Эти юридические лица, по мнению проверяющих, фактически занимались одним видом деятельности: торговали автотоварами одинакового ассортимента и представляли один бренд — «Автомир». Дробление подтверждается тем, что компания вела деятельность в одном месте, скидочные карты принимались во всех ее внешне независимых отделениях одинаково, была даже единая кассовая зона, где можно было рассчитаться с любым «самостоятельным» продавцом, пишет МК.

"ПОМОГИТЕ, КОШМАРЯТ!"

В этой истории примечательно другое. Спор предпринимателя с налоговиками подается в контексте того, что «государство кошмарит бизнес». Мол, честным бизнесменам вставляют палки в колеса и мешают развивать экономику страны. Публичную поддержку «коллеге» оказывают некоторые представители региональной власти и общественных организаций: Агентства стратегических инициатив (АСИ), «Опоры России», «Деловой России», а также камчатской Торгово-промышленной палаты. Как выяснили журналисты МК, многие из них являются давними друзьями или бизнес-партнерами Митюшина, что может говорить о степени объективности их высказываний.

«Судя по всему, вся эта кампания в поддержку Митюшина под названием «прессинг бизнеса» организована с целью минимизации ответственности предпринимателя, которому предъявлены весьма серьезные обвинения. Вместе с тем весьма странным выглядит активное участие в ней региональных чиновников, представителей власти, депутатов, общественных деятелей - всех тех, кто по роду своей деятельности должен прежде всего стоять на страже закона, - делает вывод «Московский комсомолец». - Общественным организациям, защищающим малый бизнес, как минимум стоит снять розовые очки и трезво посмотреть на ситуацию. Ведь как раз из-за недобросовестной конкуренции со стороны крупных налогоплательщиков страдает малый бизнес и недополучает региональный бюджет. Цифровые технологии, которые применяют госорганы, достигли такого развития, что от бдительного ока ревизоров не ускользает ни одна финансовая операция. Поэтому различные схемы уплаты налогов скоро канут в Лету, а на смену им придет прозрачный и честный порядок».

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