У нас в России есть серфинг! 17-летний Никита Авдеев вошел в Топ-10 Европейского первенства

СЕГОДНЯ 19:25 2018-07-31T20:14:55+03:00

А юношескую сборную РФ включили в состав Европейской Ассоциации Сёрфинга. Наши ребята показали в этом году рекордно высокий результат, как в личном, так и в командном зачёте

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Казалось бы, где Россия с нашим климатом и где серфинг. А нет! Оказывается, есть и у нас в стране олимпийские надежды.

Напомним, что серфинг, как вид спорта, зародился на Гавайских островах более 1000 лет назад. Но на сегодняшний день он популярен во всем мире. Настолько, что Международный олимпийский комитет включил его в программу летних Игр, начиная с 2020 года в Токио.

Буквально только что в Португалии прошло торжественное закрытие самых престижных юношеских соревнований по сёрфингу Eurosurf Junior 2018.

Наша сборная начала соревноваться с 23 июля. Фото: предоставлено Федерацией серфинга России

На мероприятие приехали юниоры из 17 европейских стран. Россию представляли пять сильнейших сёрфингистов. Никита Авдеев (17 лет). Егор Волков (17 лет), Никита Петров (9 лет). Савва Мамонтов (12 лет). В команде была и одна девушка — 18-летняя Полина Мадди

Наша сборная начала соревноваться с 23 июля, тогда условия были самые трудные: волны небольшие и слабые. В последние дни соревнований вместе с накалом страстей росли и волны, в итоге четвертьфиналы проводились уже не в таких «детских» условиях, как начальные раунды.

Фото: предоставлено Федерацией серфинга России

Результаты, которые показали наши юные спортсмены самые высокие за всю историю соревнований на международном уровне. В общем рейтинге наша сборная заняла 13 место.

Прекрасно проявили себя Никита Авдеев и Никита Петров. Авдеев вошёл в топ-10, заняв 9 место в турнирной таблице. А Петров в борьбе с очень сильными соперниками из Франции и Англии занял 3 место четвертьфинала с серьезным отрывом. Отличный результат для 9-летнего сёрфера!

- Для нас это прежде всего означает признание мирового сообщества и широкие перспективы для развития российского сёрфинга на мировой арене, - отметил Андрей Кнаус, действующий президент Российской федерации серфинга. - Будем расти и дальше. Впереди Олимпиада.