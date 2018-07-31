Евгений Миронов: "Увидев великолепие Байкала, я понял, что мы здесь не дома – мы всего лишь в гостях у этой вечной величественной красоты"

СЕГОДНЯ 19:45 2018-07-31T19:59:06+03:00

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Сохранить уникальную природу Байкала, его красоту и чистоту - вот задача десятков волонтеров со всей страны, приехавших в лагерь «Экодемия». Лагерь начал свою работу 30 июля в национальном парке «Прибайкальский» в Иркутской области. Добровольцы будут помогать благоустраивать нацпарк, очищать его от мусора, а заодно - узнавать много нового об окружающей природе и экологии.

В торжественном открытии первой смены Всероссийского летнего лагеря волонтёров «Экодемия» принял участие Евгений Миронов. Актер вспомнил о том, как готовился к съёмкам в фильме «Время первых». Чтобы вжиться в роль космонавта Алексея Леонова, Миронов долго разговаривал со своим героем. И ему врезалась в память одна из цитат легендарного космонавта:

- Увидев Землю, я поразился, какая она маленькая, будто игрушечная. Я всегда любил географию, и в полёте чётко видел: вот подо мной проплывают Волга, Урал, Байкал. С такого расстояния совершенно по-другому воспринимается огромная ценность этого маленького шарика, - передал волонтерам слова космонавта Евгений Миронов. Актёр призвал волонтеров всегда помнить о хрупкости и уязвимости планеты и беречь её.

Актер признался, что впервые попал на берега Байкала, но был покорен красотой его природы

А еще Евгений Миронов признался, что впервые в жизни оказался на Байкале, но влюбился в него:

- Сегодня в бухте Песчаной я совершил открытие. Я раньше считал, и так меня научили родители, что к природе надо относиться так, будто она твой дом. Но увидев великолепие Байкала, я понял, что мы здесь не дома – мы всего лишь в гостях у этой вечной величественной красоты. А значит, относиться к природе нужно ещё более бережно и уважительно, - заключил он.

Волонтерские смены идут с июля по сентябрь в 12 заповедниках и нацпарках по всей России

Лагерь «Экодемии» на Байкале не единственный: волонтерские смены идут с июля по сентябрь в 12 заповедниках и нацпарках по всей России. В Прибайкалье с 30 июля по 9 сентября побывают 5 смен по 90 человек. Всего же в рамках «Экодемии» в национальных парках в качестве волонтеров будут помогать более 1500 человек.

Открытие смены лагеря «Экодемия» в национальном парке «Прибайкальский»

Программа лагерей была разработана специально в Год добровольца в России. Организатор - Министерство природных ресурсов и экологии РФ при содействии АНО «Экспоцентр «Заповедники России». Оператор проекта – ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела».