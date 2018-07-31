В магазинах появятся полки для богатых: Минсельхоз предложил запретить ставить рядом молочные и молокосодержащие продукты
Покупатели должны знать, что они берут – натуральную еду или с растительным жиром, уверены эксперты
В магазинах появятся полки для богатых: Минсельхоз предложил запретить ставить рядом молочные и молокосодержащие продуктыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В магазинах появятся полки для богатых: Минсельхоз предложил запретить ставить рядом молочные и молокосодержащие продукты
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