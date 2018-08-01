В фокусе - вся Россия

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-31T23:50:51+03:00

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Подводя итоги первого конкурса, организаторы и жюри отметили: мероприятие удалось. «Русская цивилизация» не потерялась в череде фотовыставок. Да и не могла потеряться: в самой большой, многообразной и красивой стране всегда найдется, на кого или что навести объектив. Не говоря уж о прекрасной организации.

В 2017 году снимки на конкурс присылали участники не только из России, Беларуси и Украины, но и США, Италии, Германии, Испании, Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Таиланда и Чили. Именно поэтому возникла идея в партнерстве с Россотрудничеством организовать выставки избранных работ не только в российских городах, но и за пределами страны на базе русских культурных центров.

Как видите, первые фотографии 2018 года уже присланы.

II Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

СУДЬИ КТО

По приглашению руководителя ФАДН России Игоря Баринова в жюри конкурса вошли:

- директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова,

- автор и куратор культурно-выставочного проекта «Центр искусств. Москва» Андриан Мельников,

- певица Рагда Ханиева,

- актриса Ирина Безрукова,

- исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели,

- актриса и автор шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова,

- фотограф Антон Ланге,

- фотограф Александр Тягны-Рядно,

- путешественница, автор одного из популярных Инстаграм-аккаунтов России Кристина Макеева,

- дизайнер и фотограф Дмитрий Исхаков,

- редактор «Комсомольской правды» Сергей Черных.

Алла Горбунова. «Праздник Троицы в Ясной Поляне». Тульская область

УСЛОВИЯ

Загружать свои снимки надо на сайт www.ruscivilization.ru.

Каждый может представить до пяти фотографий, созданных за последние пять лет.

Возраст участников должен быть более 18 лет.

Как видите, первые фотографии 2018 года уже присланы.

НОМИНАЦИИ

«Уникальная природа»

«Лица и поколения»

«Традиции большой страны»

«Архитектура и скульптура»

«Народное творчество»

Прием работ завершится 9 сентября. Затем их оценит жюри, в состав которого по приглашению Игоря Баринова вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.

Награждение победителей состоится в конце сентября 2018 года в Москве. Лучшие работы можно будет увидеть осенью на открытой выставке на одном из бульваров в центре столицы.

Ульяна Крюкова. «Гости Сабантуя». Татарстан.

ТАК И СКАЗАЛ

«У этого конкурса очень непростая, но интересная задача: передать с помощью фотографии свое понимание и отношение к такому многогранному, а отчасти даже философскому понятию, как русская цивилизация. В прошлом году многим участникам - и фотографам с именем, и просто любителям - удалось показать Россию как переплетение культур и традиций народов, говорящих на русском языке вне зависимости от точки на карте мира, где они проживают. Именно поэтому, несмотря на дебют, фотоконкурс «Русская цивилизация» собрал более 10 тысяч снимков. Уверен, в этом году он станет еще масштабнее и интереснее».

(Руководитель ФАДН России, председатель жюри конкурса Игорь БАРИНОВ.)

Юрий Притиск. «В ожидании морского парада». Севастополь.

В прошлом году в конкурсе участвовали 1,8 тысячи человек из 28 стран.

За первую неделю фотоконкурса поступило почти 900 фото от участников из 23 стран.