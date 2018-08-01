"Творог" против "творожного продукта". В Минсельхозе предлагают выделить отдельные полки для настоящих молочных продуктов

1 Авг. 13:05 2018-08-01T16:50:49+03:00

Рассказываем о главных экономических новостях в эфире программы «Бизнес и немного личного» на Радио «Комсомольская правда»

Рассказываем о главных экономических новостях в эфире программы «Бизнес и немного личного» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- Натуральные продукты - против суррогатных. В Роспотребнадзоре предлагают выделить отдельные полки для реальных молочных продуктов и тех, в которых используется пальмовое масло и другие заменители. А вы по какому принципу продукты в магазине выбираете?

- Работа мечты - дегустатор на шоколадной фабрике. А у вас какая работа мечты? Где бы вы согласились работать даже бесплатно?

- Минтруд может разрешить самозанятым не соблюдать Трудовой кодекс.