Крепкое здоровье и долгая жизнь: что для этого нужно?

СЕГОДНЯ 12:40 2018-08-01T13:32:39+03:00

Эксперты рассказали, что нужно делать каждому из нас, чтобы не болеть, и какие меры принимает для этого государство

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ВОЙТИ В «КЛУБ 80+»

В прошлом году наша страна поставила исторический рекорд: впервые за все время статистических наблюдений средняя продолжительность жизни в России составила почти 73 года (72,7 года). А к 2030 году перед Россией стоит задача войти в «клуб стран 80+». Разумеется, речь идет о здоровом долголетии – чтобы в зрелом, «серебряном» возрасте человек сохранял бодрость, хорошее самочувствие и мог радоваться жизни, а не страдать от тяжелых заболеваний.

Для достижения таких целей нужны встречные усилия: с одной стороны, необходимые меры для оздоровления населения должно принимать государство, с другой – активное долголетие невозможно без повышения внимания самих людей к собственному здоровью, подчеркивают эксперты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова:

- К 2025 году нам нужно увеличить долю граждан, приверженных к здоровому образу жизни, до 60%. Одновременно нужно снизить потребление табака среди взрослого населения до 27%, алкоголя на душу среди взрослого населения – до 10 литров в год.

ЧТО ТАКОЕ «ЗОЖ» НА САМОМ ДЕЛЕ

Впервые в России Минздрав создает систему общественного здоровья, то есть систему мотивирования к ведению здорового образа жизни, а значит – увеличения продолжительности и повышения качества жизни. Обязательная составляющая такой системы – мотивирование каждого человека, приобщение к культуре здорового образа жизни. Причем важно, чтобы подход к ЗОЖ был разумным, без излишнего фанатизма, не нес с собой мучительных ограничений, которые могут вместо пользы еще больше увеличить повседневный стресс. Как же выглядит «правильный» ЗОЖ?

«Из очень многих параметров мы выделили пять, на основе которых сформировали «индекс приверженности ЗОЖ», – рассказала журналистам директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, доктор медицинских наук Оксана Драпкина. По ее словам, главные компоненты ЗОЖ такие:

1) Не курить.

2) Иметь в рационе овощи и фрукты – желательно более 400 г в день.

3) Не увлекаться солью – суточная норма не более 5 г, включая соль в составе готовых блюд.

4) Не злоупотреблять алкоголем (риски смертности от всех причин достоверно повышаются при потреблении более 30 мл этанола в день, а потребление более 60 мл этанола считается опасным злоупотреблением).

5) Быть физически активным, для чего требуется не менее 1 часа в день ходьбы или хотя бы 30 минут интенсивной нагрузки ежедневно.

Соблюдение этих относительно простых правил четко ассоциируется со снижением смертности от всех сердечно-сосудистых заболеваний, отметила Оксана Драпкина.

БУДЬ В КУРСЕ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровый образ жизни так: это поведение и мышление человека, обеспечивающие ему охрану и укрепление здоровья; индивидуальная система привычек, система жизни, позволяющая сохранить здоровье на безопасном уровне. Словом, для того, чтобы человек начал вести здоровый образ жизни и стал на путь к активному долголетию, нужна в первую очередь именно мотивация, осознание необходимости и готовность соблюдать те самые правила, которые позволят чувствовать себя безопасно и решать все необходимые повседневные задачи.

Также ВОЗ выделяет четыре наиболее распространенных фактора, которые отрицательно влияют на здоровье человека, если он игнорирует ЗОЖ и его жизнь организована неправильно:

- Психоэмоциональные перегрузки (то есть стрессы).

- Недостаточная физическая активность.

- Нерациональное питание и связанная с этим избыточная масса тела.

- Вредные привычки: курение, злоупотребление алкоголем, наркомания.

ЗАКОНЫ В ПОМОЩЬ

Безусловно, поведение человека формируется во многом под влиянием внешней среды, в том числе в рамках правил, установленных государством. Поэтому важную роль в мотивации к ЗОЖ играет законодательство, поясняют эксперты. При этом может действовать «врачебный принцип»: во время лечения бывает больно и неприятно, но его цель – выздоровление. Точно так же некоторые законодательные меры для распространения ЗОЖ могут изначально не вызывать полного одобрения у граждан, но результаты подтверждают, что решение было верным и принесло ощутимую пользу.

В нашей стране ярким примером такой ситуации стало принятие разработанного Минздравом РФ знаменитого закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Изначально встречались протесты против ограничения курения в общественных местах и других норм (немалую роль в подогреве «народного возмущения» сыграли табачные лоббисты), а сегодня Россия – один из признанных мировых лидеров в борьбе с табакокурением: с 2009 по 2016 год распространенность курения в РФ снизилась на 22%. Не случайно именно России было доверено председательствовать на седьмой сессии Конференции сторон рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которая прошла в 2017 г. в Индии.

«Уже сейчас мы получаем данные о том, что стала снижаться заболеваемость неинфекционными заболеваниями, связанными именно с потреблением табака, уменьшилось число курящих подростков, снизилось количество курящих взрослых. Все это следствие грамотной работы министерства, правительства, Государственной Думы по продвижению правильных законов», – отметила в одном из интервью главный научный сотрудник НИИ организации и информатизации здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор Галина Сахарова. По ее словам, благодаря одному только запрету курения на рабочих местах и в местах общественного питания, 20 млн некурящих людей были освобождены от пассивного курения, которое тоже является фактором серьезного риска для здоровья.

СНИЗИТЬ ДОСТУПНОСТЬ АЛКОГОЛЯ

Кроме снижения распространенности курения в России сократилось потребление спиртного на душу населения – почти на 40% с 2006 г., сообщает Минздрав. Таких результатов удалось достичь в том числе благодаря запрету на продажу алкоголя на объектах культуры и спорта, в образовательных и медицинских организациях. В целом работа по снижению масштабов злоупотребления небезопасной продукцией (табаком и алкоголем) проводится в рамках концепции, рассчитанной до 2020 года, поясняют в ведомстве. Документ в числе прочих мер предполагает запрет на розничную продажу спиртного с 23.00 до 08.00. Также Министерство здравоохранения приветствует инициативы, связанные с ужесточением контроля за оборотом этилового спирта, увеличением ставки акциза на алкоголь и с ограничением доступности таких напитков для населения.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Системная работа, проведенная Минздравом совместно с другими ведомствами и региональными властями, позволила за прошедшие годы существенно сократить потребление алкоголя на душу населения – почти на 40%; табака – у взрослых на 22%, а у подростков в 2,5 раза; тогда как число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, увеличилось до 34%.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ И НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!

Наряду с законодательством, безусловно, важны фактические условия для ведения здорового образа жизни, а также необходимая инфраструктура. И в этом направлении Минздрав тоже последовательно принимает серьезные меры, отмечают эксперты. Так, сейчас в России завершается создание основных элементов инфраструктуры региональной системы профилактики неинфекционных заболеваний и формирования ЗОЖ. Общим методическим сопровождением занимается Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России. Ядром системы в регионах выступают региональные центры медицинской профилактики, а непосредственно с населением работают центры здоровья и отделения (кабинеты) медицинской профилактики на базе поликлиник. По последним данным, в нашей стране действует более 750 центров здоровья, из них более 230 – для детей (полный список адресов в разных регионах можно найти на сайте takzdorovo.ru). За 2017 г. такие центры посетили более 4,5 млн человек, в том числе детьми – около 1,2 млн посещений. При этом в Минздраве планируют существенно расширить функционал центров здоровья на следующем этапе создания системы.

Мощным направлением профилактики тяжелых заболеваний и повышения мотивации к здоровому образу жизни стала также всеобщая бесплатная диспансеризация. «С 2013 года мы возобновили на современном уровне массовые профилактические скрининги здоровья, – напомнила в одном из выступлений Вероника Скворцова. – В 2017 году диспансеризацию прошли 48,5 млн человек – детей и взрослых».

НАГЛЯДНО

Главные достижения профилактики

- Благодаря регулярным профилактическим обследованиям значительно улучшилось выявление факторов риска инфарктов и инсультов, что повышает возможность предотвращать сосудистые катастрофы.

- В 1,6 раза увеличилось число людей с артериальной гипертензией, поддерживающих артериальное давление на целевых значениях, в 3,5 раза – число нормализующих гиперхолестеринемию, то есть снижающих опасно высокий уровень холестерина в крови.

- С помощью активного онкопоиска около 56% всех злокачественных новообразований были выявлены у россиян на 1-2 стадиях, в результате 5-летняя выживаемость пациентов выросла почти до 54%.

С января 2018 г. введен новый порядок диспансеризации. Основная цель диспансеризации – раннее выявление неинфекционных заболеваний, являющихся основными причинами преждевременной смертности и инвалидности россиян, и факторов риска их развития. При подготовке нового порядка были использованы самые передовые международные достижения, в том числе в области онкоскрининга; а в целях продления активного долголетия проводится специальное анкетирование граждан старших возрастных групп на раннее выявление возраст-ассоциированных заболеваний, поясняют в Минздраве (подробнее об этом читайте в разделе «Здоровье» на сайте kp.ru).

В ТЕМУ

Еще один важный момент – создание условий для ведения гражданами ЗОЖ. Это и доступность занятий спортом, и создание городской инфраструктуры, парков, контроль состояния воздуха, воды, почвы и много других параметров, поясняет директор НМИЦ профилактической медицины Оксана Драпкина. Разумеется, обеспечить все условия одному Минздраву не под силу. Поэтому министерство подготовило проект межведомственной стратегии, основанной на принципах ВОЗ. В документе под названием «Стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний» перечислены конкретные задачи, которые нужно выполнить, чтобы привить людям стремление к ЗОЖ и создать условия для ведения такого образа жизни.

УЗНАТЬ И НАУЧИТЬСЯ

Одна из главных ценностей для современного человека – информация. Чтобы россияне могли получать достоверные сведения о правилах ЗОЖ, опасностях в случае их несоблюдения, о возможностях для поддержания здорового образа жизни, и чтобы усиливалась мотивация более внимательно относиться к своему здоровью, в нашей стране в последние годы на государственном уровне активно ведется информационно-просветительская работа.

Эксперты выделяют и рекомендуют в первую очередь использовать специальные информационные ресурсы, разработанные и действующие под эгидой Минздрава России http://www.takzdorovo.ru/:

- Единый информационный ресурс о принципах и способах ведения здорового образа жизни, также включающий материалы, посвященные проблеме сердечно-сосудистых заболеваний: www.takzdorovo.ru

- Круглосуточная бесплатная «Горячая линия», предоставляющая консультации по вопросам здорового питания, физической активности, отказа от табака, рисков потребления алкоголя, рисков потребления наркотиков, работы центров здоровья. Телефон «Горячей линии»: 8 800 200 0 200.

- Интернет-портал по профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С: o-spide.ru

ПОРАБОТАТЬ НА «ФАБРИКЕ ЗДОРОВЬЯ»

Также Министерство здравоохранения разрабатывает и тестирует различные форматы коммуникаций, которые позволили бы максимально эффективно доносить информацию, заинтересовывать людей и стимулировать их вести здоровый образ жизни. Среди наиболее известных проектов – «Фабрика здоровья» (совместно с Фондом «Общественное мнение»): сайт фабриказдоровья2015.рф посетили более 10 млн человек, приняли участие в проекте более 6 тыс. человек, и было предложено около 1 тыс. решений по ведению здорового образа жизни.

С 3 по 8 апреля 2018 года прошла ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!», приуроченная ко Всемирному дню здоровья. Волонтеры-медики занимались организацией брейн-рингов, профилактических квестов, интерактивных «энерго-точек», актуальных дебатов (например, «Электронные сигареты и вейпы: вред или просто дым?»), массовых зарядок. В школах проходили тематические уроки по основам здорового образа жизни. В социальных сетях люди делились «лайфхаками» здорового образа жизни, полезными советами и историями личных примеров ведения ЗОЖ.

Отдельное важное направление постоянной работы Минздрава – мероприятия и акции, посвященные профилактике ВИЧ/СПИДа. Каждый год разрабатываются новые, необычные подходы, которые помогают привлечь самую широкую аудиторию. Так, в 2016 году акции по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ проводились в крупных торговых центрах 10 регионов России (в течение 2 недель в каждом). Было протестировано 23 тыс. человек. В 2017 году Всероссийская акция по бесплатному и анонимному тестированию на ВИЧ прошла совместно с ОАО «РЖД»: в течение 3,5 месяцев через всю страну в составе регулярных поездов следовал специально оборудованный вагон, в котором все пассажиры поезда имели возможность сделать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию и получить консультацию, как снизить свои личные риски заражения. Тест сдали почти 25 тыс. человек («КП» подробно рассказывала об этой акции). В этом году география акции расширена, с 11 июня по 7 ноября уже в 120 городах 30 регионов проходит Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» совместно с горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), которую также активно освещает сайт kp.ru. На сегодня Экспедиция посетила уже 10 регионов и 30 городов, протестировав по пути почти 13 тыс. человек. Но важно и то, что даже те, кто не смог или не захотел пройти тестирование в момент проведения акции, благодаря масштабной информационной кампании получили необходимые сведения о методах защиты от ВИЧ и правилах поведения в случае инфицирования.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Со стороны государства сегодня прилагается масса усилий для того, чтобы призвать людей более внимательно относиться к своему здоровью, заинтересовать ведением здорового образа жизни, отмечают эксперты. Созданы и продолжают улучшаться условия для ведения ЗОЖ на практике. Дальше – дело за каждым из нас. Почаще вспоминайте золотое правило: на 50% наше здоровье зависит от нас самих, на 20% – от медицины, на 30% – от генетики и других причин. Так что важнейшая составляющая здорового долголетия находится в наших собственных руках.