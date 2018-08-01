2018-08-01T12:15:40+03:00
Экономические форумы в России в 2018 году

Роль культуры в развитии Дальнего Востока обсудят в рамках Восточного экономического форума

Во Владивостоке планируют создать уникальный культурный центр при участии Мариинского театра, Третьяковской галереи, Эрмитажа и других ведущих российских музеев.
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сессия, посвященная роли культуры в развитии Дальнего Востока, запланирована в рамках IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 11-13 сентября. Дискуссия «Роль культурных институций в развитии стратегических российских регионов» станет частью блока деловой программы Форума, посвященного созданию нового качества жизни людей в ДФО.

Участники круглого стола обсудят, как придать Владивостоку статус многокультурного и открытого города, а также обеспечить рост культурного уровня населения. В частности, будут рассмотрены перспективы создания во Владивостоке уникального культурного центра при участии Мариинского театра, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Русского музея и других ведущих российских музеев. Отдельное место будет уделено обсуждению возможностей экспорта российской культуры в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и импорта лучших зарубежных проектов на Дальний Восток России.

В сессии примут участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, руководители ведущих учреждений культуры России, российские и зарубежные специалисты в области архитектуры, урбанистики, искусствоведения, музейного и театрального проектирования.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Еще 10 муниципалитетов присоединятся к проекту «Летний кинотеатр» в августе
Власти Китая пообещали ответить США на возможные новые торговые ограничения
В 2019 году введут уголовную ответственность для водителей, скрывшихся с места аварии
Экологический сбор заменят налогом
С 1 августа в России у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Китайская Huawei обошла Apple по объему продаж смартфонов в мире
Полиция продолжает искать убийцу ученого из Калифорнии, застреленного в палатке с двумя детьми
Суд оштрафовал Тимати на 20 тысяч рублей за шоу на крыше внедорожника в центре Москвы
Ассанж может покинуть посольство Эквадора из-за проблем со здоровьем
В МИД РФ заявили, что убитые российские журналисты приехали в ЦАР как туристы
Ограничение времени нахождения перед компьютером и отсутствие еды рядом может спасти от компьютерной зависимости
США, Россия и Китай стали лидерами по числу жертв кибератак на криптовалютные биржи
Борисов: Гособоронзаказ для ВМФ может быть сорван по итогам 2018 года
Российский разведчик установил рекорд на АрМИ-2018
В Швеции из собора похитили королевские регалии
Лаврентьев исключил проведение полномасштабной военной операции в Идлибе
В Сирии откроется первая русская школа
В Сирии две сотни боевиков согласились выехать в зону деэскалации
Убийство российских журналистов в ЦАР: В нападении подозревают боевиков движения «Селека»
Российские дети от 5 до 18 лет получат сертификаты на дополнительное образование
Замглавы Минобороны РФ: Россия возглавила мировой рейтинг по количеству новой бронетехники в войсках
Госдеп выдал разрешение на продажу Дании 46 ракет-перехватчиков
Мэр Лос-Анджелеса рассказал о последствиях «бессмысленной» торговой войны с Китаем
Минздрав назвал регионы, где зафиксировано больше и меньше всего болезней
Белый дом запросил «рекордные» $15 млрд на обеспечение кибербезопасности
В российских школах могут пересмотреть пятибалльную систему оценок
Минтруд предлагает вывести самозанятых граждан из-под трудового законодательства
Трамп: мы уже начали строительство стены на границе с Мексикой