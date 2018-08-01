Роль культуры в развитии Дальнего Востока обсудят в рамках Восточного экономического форума

СЕГОДНЯ 12:10 2018-08-01T12:15:40+03:00

Во Владивостоке планируют создать уникальный культурный центр при участии Мариинского театра, Третьяковской галереи, Эрмитажа и других ведущих российских музеев.

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Сессия, посвященная роли культуры в развитии Дальнего Востока, запланирована в рамках IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 11-13 сентября. Дискуссия «Роль культурных институций в развитии стратегических российских регионов» станет частью блока деловой программы Форума, посвященного созданию нового качества жизни людей в ДФО.

Участники круглого стола обсудят, как придать Владивостоку статус многокультурного и открытого города, а также обеспечить рост культурного уровня населения. В частности, будут рассмотрены перспективы создания во Владивостоке уникального культурного центра при участии Мариинского театра, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Русского музея и других ведущих российских музеев. Отдельное место будет уделено обсуждению возможностей экспорта российской культуры в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и импорта лучших зарубежных проектов на Дальний Восток России.

В сессии примут участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, руководители ведущих учреждений культуры России, российские и зарубежные специалисты в области архитектуры, урбанистики, искусствоведения, музейного и театрального проектирования.