Аэрофлот будет чаще летать в Ташкент

СЕГОДНЯ 12:35 2018-08-01T12:56:58+03:00

С 1 сентября 2018 года открываются два дополнительных рейса по понедельникам и субботам

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Кроме регулярных ежедневных полетов Аэрофлот совершает дополнительные рейсы по четвергам. Получается, что в самые востребованные дни недели на маршруте Москва-Ташкент выполняется два рейса в день. Летать будут Boeing 737.

РАСПИСАНИЕ

Москва (Шереметьево)-Ташкент: SU 1872, время вылета 7:55. В Ташкент самолет прибывает в 14:05 по местному времени.

Ташкент-Москва: SU 1873, вылет в 15:35. По понедельникам рейс прибывает в Шереметьево в 18:30, по субботам — в 18:15 по московскому времени.

Получить подробную информацию и забронировать авиабилеты можно на сайте авиакомпании, в офисах продаж и Call-центре Аэрофлота по телефонам +7 (495) 223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (Россия).